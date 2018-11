Tanulja még Csongrád megyét az új főkapitány - Dakos József: Ami jól működik, azon nem fogok változtatni

Dakos József, Csongrád megye új rendőrfőkapitánya egyelőre tájékozódik.

Fotó: Karnok Csaba

– Még nem volt rá időm, bár halevő ember vagyok, sőt horgászni is szoktam. Ez az egy hét, amióta itt vagyok, arra volt elég, hogy nagyjából tájékozódjak. A főkapitányság épületéből eddig csak aludni mentem haza, másra nem jutott időm.– Hiába vezettem több mint tíz évig a Baranya megyei kapitányságot, meg kell ismerkednem Csongráddal is, töviről hegyire, ha azt szeretném, hogy rendesen menjenek a dolgok. És csak zárójelben jegyzem meg, hogy ez vonatkozik a sajtóra is, Baranyában kiváló volt a kapcsolatunk.– Nyilván nem így terveztem, hogy ide fogok jönni, de az országos főkapitány felkért erre a beosztásra. Röviden átbeszéltük a dolgokat, én pedig a szolgálat érdekében elfogadtam a beosztást. Tenni fogom a dolgomat. Hét évem van még a nyugdíjig, lehet, hogy ezt az időt Szegeden töltöm, a kitűzött célokat pedig ennyi idő alatt meg tudom valósítani.– Negyven évvel ezelőtt a Kossuth Lajos Katonai Főiskola határőr tanszékén kezdtem a pályámat, egy évet töltöttem itt. Eszembe nem jutott azóta, hogy valaha még Csongrád megyében kötök ki.– Igen, beszéltünk. Mi egyébként régóta barátok vagyunk, sőt a családjaink is ismerik egymást, nagyon jóban vagyunk.– Egyelőre tájékozódom, a megye működését és a kapitányságokét is átnézem. Annyit tudok mondani most, hogy ami jól működik, azon nem fogok változtatni. Finomhangolások biztosan lesznek, de majd csak akkor, amikor már teljesen átlátom a működést. Csongrád megyét még tanulnom kell.– A határforgalom és a határrendészet nyilvánvalóan neuralgikus pont. Kiemelt jelentőségű határátkelők vannak itt. A határvédelem kiemelt feladat, migránst Magyarországra nem engedünk be. Egyébként a röszkei határ-átkelő lesz az első, ahova személyesen is ellátogatok. Ha befejeztük az interjút, indulok is.– A feleségemet. Azt hiszem, hogy a feladatokat az itteni kollégák is meg tudják oldani, számítok a megyei állományra.