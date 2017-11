12 család karácsonyát tesszük szebbé: még várjuk rászorulók jelentkezését

Folyamatosan érkeznek a pályázatok idei karácsonyi akciónkra. Mint megírtuk, 12 rászoruló Csongrád megyei család számára szeretnénk szebbé, könnyebbé tenni az ünnepeket azzal, hogy jelentős összegű támogatást adunk nekik. Hogy pontosan mennyit, az idén is olvasóinkon múlik, ugyanis tőlük várjuk a jóakaratforintokat. Ehhez nyújt segítséget az a csekk, amelyet mai lapszámunkban találnak., újság-előfizetést továbbra is csak az eddig megszokott módon tudunk fogadni. Természetesen van lehetőség banki átutalásra is:folyamatosan gyűjtjük a kisebb-nagyobb összegeket, melyeket aztán a támogatott családok között osztunk szét.Már zajlik az idei kedvezményezettek kiválasztása, azonban aki csak most hallana akciónkról, megnyugtatjuk: van még néhány nap arra, hogy elküldjék jelentkezésüket vagy javaslatukat, kit tartanának méltónak arra, hogy megajándékozzuk. A pályázatban, kérjük, jelöljék meg, milyen körülmények között élnek, és mire lenne szükségük. Lapunk csak Csongrád megyei családokat tud támogatni, így a megyén kívülről érkező pályázatokat kénytelenek vagyunk elutasítani. Szintén nem tudunk támogatni olyan családokat, akiken a korábbi években már segítettünk. Fontos, hogy csak olyanok jelentkezzenek, akik vállalják a nyilvánosságot, hiszen lapunkban bemutatjuk őket.A pályázatokat telefonos elérhetőség és lakcím megjelölésével várjuk e-mailben az alapitvany@delmagyar.hu címre, vagy postai úton: Lapcom Média Alapítvány, 6729 Szeged, Szabadkai út 20. A jelentkezések leadhatók online felületünkön is, a Lapcom Média Alapítvány logója alatti jelentkezési fülre kattintva.