A svájci frankos hitel miatt siklott ki a család élete: karácsonyra talán megengedhetnek maguknak egy kiló húst

Újabb adomány a Klauzál téren



Ma délután 5 órakor újabb adventi ablak nyílik ki a Délmagyarország–Rotary Adventen.

Ez alkalommal Révész Titanilla és családja kap téli ruházatot 100 ezer forint értékben a Novotel Szeged támogatásának köszönhetően. Az adományozóünnepségen részt vesznek Karsai Ferenc és Kiss Norbert tekézők, a színpadi műsort a Cső utcai óvoda adja.

Részletek>> Várjuk felajánlásaikat



A Lapcom Média Alapítvány idén 12 Csongrád megyei családot támogat, hogy szebb, boldogabb karácsonyuk lehessen. Őket lapunkban is bemutatjuk, számukra várjuk felajánlásaikat. A jóakarat forintjait átutalhatják a 12096705-01312657-00200005-ös számlaszámra, vagy csekken is befizethetik, amelyet november 17-i lapunkhoz mellékeltünk, illetve ügyfélszolgálatainkon megtalálnak. Akinek kérdése vagy más jellegű felajánlása van, a 30/422-1747-es telefonszámon jelentkezhet munkanapokon 9 és 16 óra között. Bútort, műszaki cikket és egyéb, tárgyi adományokat csak abban az esetben tudunk fogadni, ha a támogatott családok valamelyikének ezekre szüksége van.





– Még nincs kész az ebéd, jöjjenek nyugodtan – invitált bennünket vasárnap délidőben otthonukba Csízik Krisztina. Majd elmesélte: húsleves készül rántott karfiollal. Aztán kiderült, a húsleves igazából csontleves. – De húsos csontból – mentegetőzött. – Ajándékba kaptam a piacon. Hozzá pedig vettem négy fej karfiolt kevesebb mint ötszáz forintból.A négygyermekes sándorfalvi család életében nem ritka, hogy ilyen szerény hétvégi menü készül. Néhány tízezer forint költhető pénzük marad minden hónapra, ebből kell boldogulniuk. – A milánói makaróni a gyerekek kedvence, de az csak havonta egyszer jut. Leginkább azt esszük, ami van – mesélték.A család élete akkor siklott ki, amikor svájci frankos hitelt vettek fel egy panellakás megvásárlására. – Négy éve úgy árverezték el, hogy nem is tudtunk róla. A mai napig nem kaptunk információt arról, mennyi a tartozásunk, és meddig kell még fizetnünk– vette át a szót a családfő, Fekete László. Az ő fizetéséből vonnak le minden hónapban 70 ezer forintot, így hiába dolgozik keményen, nem boldogulnak.A férfi kukás, gyakran a hajnali munkából is este ér csak haza. Ráadásul télen-nyáron kerékpárral jár be Szegedre dolgozni. – Az utazás költségét állja a cég, de a délelőttös műszakból az első busszal is késnék 20 percet, a délutános végén pedig előfordul, hogy egy órát kellene várnom a megállóban. Így inkább tekerek. Ha nem fúj a szél, 40 perc alatt beérek – mesélte.Csakhogy hiába dolgozik szorgalmasan és becsületesen, és kel minden második héten hajnali 2 órakor, a hitelük miatt ebből a család nem sokat profitál. Viszont mivel jövedelmük számításakor a levonást nem veszik figyelembe, a 180 ezer forintos bére miatt támogatásokra sem jogosultak. Pedig László kézhez kapott jövedelme csak az albérletre és a rezsire elég, párja 89 ezer forintos járandóságából pedig egy másik hitelt is törlesztenek. – A tanévkezdésre vettük fel, mert iskolakezdési támogatás sem járt. Az adósság pedig csak halmozódik – mesélte Krisztina. – Van, hogy ételt is hitelre veszek a boltban. Tűzifánk sincs, pedig a kandalló nagy segítség lehetne, hogy kiváltsuk a gázfűtés egy részét.A három iskolás gyerekből kettő, a negyedikes Péter és a másodikos Tímea tanulási nehézségekkel küzd, de az ötödikes László is rontott idén a jegyein. Krisztina egész délután velük foglalkozik, miközben a négyéves Lindát is le kell foglalja.– Rossz, hogy a kisebbekkel órákig ülünk a könyvek felett, aztán pedig jön az iskolából az üzenet, hogy megint felkészületlenül mentek órára. Heti kétszer kapnak fejlesztést, de nagyon nehéz így – mondta az édesanya, aki párjával együtt azt szeretné, ha mind a négy gyermekük sikeresen helytállna majd az életben. Ezért küzdenek nap mint nap. Meg azért, hogy legalább karácsonyra meg tudjanak venni egy kiló pulykahúst a töltött káposztához. Hogy ha már ajándék nem lesz, legalább egy finomat egyenek az ünnepen.