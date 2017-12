A Turcsik család legnagyobb vágya egy fürdőszoba - Heten osztoznak a tanya két helyiségén

Várjuk felajánlásaikat



Jókedvűen szaladgáló gyerekek fogadtak bennünket az üllési tanyavilágban, amikor 3 kilométernyi földutas zötykölődés után megérkeztünk Turcsikék tanyájához. – Ezért szeretünk itt lakni. Lehet fára mászni meg fogócskázni, a kert végében pedig őzeket látni – lelkendezett a 13 éves Bence. De többi testvére is mosolyogva erősített meg: ők bizony szeretnek itt a csendben, nyugalomban lakni.

96 ezer forintból élnek

Megtermelik maguknak, amit tudnak

Pedig a család meglehetősen szerény körülmények között él. Heten osztoznak két szobán, ottjártunkkor pedig éppen meszelték az egyiket, így a szülők öt gyermekükkel egyetlen helyiségben zsúfolódtak össze. A házhoz se kamra, se fürdőszoba nem tartozik – ez hiányzik a legjobban az életükből.– Az udvaron tartjuk a kádat, máshol nem férne el – mesélte a családfő, Turcsik József. Ezt hozzák-viszik mindennap: a befűtött előszobában éppen elfér a sparherd mellett. Itt melegszik a víz, amivel aztán feltöltik. Ha mindenki végzett, leengedik egy lavórba, majd már üresen ismét kiviszik, hogy elférjenek. – Építeni kellene egy helyiséget a házhoz, hogy kényelmesebben tudjunk tisztálkodni, de annyi pénzt soha nem fogunk tudni összespórolni – fogalmazott az édesapa. Ő hosszú évek óta munkanélküli, jelenleg semmi bevétele nincs, mert csak tavasztól kapja majd az aktív korúak ellátását. Felesége, Anikó háztartásbeli, így heten a 96 ezer forintos családi pótlékból élnek.– Húsra általában nincs gondunk, mert baromfit, nyulat és disznót is tartunk – mesélték. – Nyáron a zöldségeket is megtermeltük magunknak, eltenni viszont nem tudtunk belőle, mert nincs fagyasztónk.A 18 éves Józsi és a 16 éves Anikó Szegedre jár be mindennap iskolába. Hajnali 4 órakor kelnek, hiszen hosszú a gyalogút a megállóig, onnan pedig a buszút is Szegedre. Bicikli csak egy van a családban, azt ugyanúgy végszükség esetén használják csak, mint az öreg Ladát. Bence Üllésen tanul még, neki elég fél 6-kor kelnie. A 20 éves Reni és a 2 éves Patrik otthon van – a nagylány azért, mert 1 éve nem talál munkát. Ápolóként végzett, de a messzi tanyavilágból nem tud se hajnalban, se késő éjszaka dolgozni menni, munkaidejének alkalmazkodnia kellene a buszjáratokhoz.

Csak az édesapának van mobiltelefonja

Már csak néhány napig fogadunk pályázatokat idei adventi akciónkra. Aki támogatásra javasolná magát vagy ismerősét, telefonos elérhetőség és lakcím megjelölésével küldheti el jelentkezését e-mailben az alapitvany@delmagyar.hu címre, vagy postai úton: Lapcom Média Alapítvány, 6729 Szeged, Szabadkai út 20. A jelentkezések leadhatók online felületünkön is, a Lapcom Média Alapítvány logója alatti jelentkezési fülre kattintva. A pályázatban kérjük, jelöljék meg, milyen körülmények között élnek, és mire lenne szükségük. Lapunk csak Csongrád megyei családokat tud támogatni, olyanokat, akik a nyilvánosságot is vállalják. Nem tudunk viszont támogatni olyan családokat, amelyeken a korábbi években már segítettünk.



Arra a kérdésre, hogy telnek a karácsonyok, a sarokban ülő anyukának lassan elfutotta a szemét a könny, miközben gyermekei arról beszéltek: szeretetben. Ajándékról nem esett szó, mert azt senki nem szokott kapni.– Egy szerény fát azért állítunk, mégis legyen a gyerekeknek ünnep – mondta Turcsikné Anikó.Amikor megkérdeztük, mégis mire vágynának, első helyen a bicikli szerepelt a gyerekeknél. Aztán szerényen megemlítették a mobiltelefont is, ugyanis egyiküknek sincs még. Egyedül az édesapa használ egy régi nyomógombos készüléket, hogy legyen azért kapcsolatuk a külvilággal. – Igazából nem baj, hogy nincs ilyenünk, mármint nem cikiznek miatta az osztálytársak. De azért jó lenne – mondták a tinik.