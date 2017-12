Anett mosógépről álmodik: 3 saját gyerek mellett értelmileg sérült öccséről is gondoskodik

Várjuk felajánlásaikat



A Lapcom Média Alapítvány idén 12 Csongrád megyei családot támogat, hogy szebb, boldogabb karácsonyuk lehessen. Őket lapunkban is bemutatjuk, számukra várjuk felajánlásaikat. A jóakaat forintjait átutalhatják a 12096705-01312657-00200005-ös számlaszámra, vagy csekken is befizethetik, melyet november 17-i lapunkhoz mellékeltünk, illetve ügyfélszolgálatainkon megtalálnak. Akinek kérdése vagy más jellegű felajánlása van, a 30/422-1747-es telefonszámon jelentkezhet munkanapokon 9 és 16 óra között. Bútort, műszaki cikket és egyéb, tárgyi adományokat csak abban az esetben tudunk fogadni, ha a támogatott családok valamelyikének ezekre szüksége van.

Néhány napig még várjuk rászorulók jelentkezését



Már csak néhány napig fogadunk pályázatokat idei adventi akciónkra. Aki támogatásra javasolná magát vagy ismerősét, telefonos elérhetőség és lakcím megjelölésével küldheti el jelentkezését e-mailben az alapitvany@delmagyar.hu címre, vagy postai úton: Lapcom Média Alapítvány, 6729 Szeged, Szabadkai út 20. A jelentkezések leadhatók online felületünkön is, a Lapcom Média Alapítvány logója alatti jelentkezési fülre kattintva. A pályázatban, kérjük, jelöljék meg, milyen körülmények között élnek, és mire lenne szükségük. Lapunk csak Csongrád megyei családokat tud támogatni, olyanokat, akik a nyilvánosságot is vállalják. Nem tudunk viszont támogatni olyan családokat, akiken a korábbi években már segítettünk.

– Most úgy van tiszta ruhánk, hogy amit nem lehet kézzel mosni, azt szatyrokba tesszük, és elvisszük a nagymamámhoz, a belvárosból Újvárosra – meséli Katona Róbert Péterné. Amíg a gép mos, ő bevásárol, kitakarít a nagyinál.Az albérletükben lévő mosógép ugyanis elromlott; a tulajdonos nem akarja megjavíttatni, ők meg nem tudják, mert annyiba kerülne, amennyiből újat is lehetne venni. – Nekem a legszebb karácsonyi ajándék egy pici mosógép lenne, ami befér a fürdőszoba szűk, 59 centis ajtaján – mondja a 31 esztendős Anett.Amikor meglátogattuk a családot a panellakásban, példás rend és tisztaság fogadott bennünket. A gyerekek közül a legkisebb, a 17 hónapos Benett a szobai hintában ült, a nagyobbak – a 13 éves Dzsennifer és a 9 éves Martin – épp akkor értek haza az iskolából. Tartozik a családhoz még egy gyerek, a 17 esztendős, gyámság alatt lévő, értelmi sérült Zsolti, Anett öccse. Annak, ahogy a családba került, külön története van. – Édesanyám, akivel addig élt, 3 évvel ezelőtt súlyos beteg lett – meséli a fiatalasszony. – Amikor kórházba került, két lehetőség volt: Zsolti vagy intézetbe kerül, vagy mi fogadjuk be. Természetesen magunkhoz vettük. Először ideiglenesen, majd amikor édesanyám áprilisban meghalt, véglegesen. Ha rajtam múlik, ember lesz belőle – mondja Anett.Zsolt csendes, de barátságos fiatal benyomását kelti. Most a Pápay-iskolában tanul kertészetet, de úgy gondolja, ha kitanulta a szakmát, megpróbál még tovább tanulni. Nővére azt mondja, az önálló életvitelre biztosan soha nem lesz képes, de a családba nagyon gyorsan beilleszkedett, és azóta rengeteget segít – talán ezzel hálálja meg, hogy mostoha sorsa jobbra fordult. – Sajnos az édesanyám nem sokat foglalkozott vele, gyakran italozott – sóhajt keserűen Anett. A fiatalasszony párját azért nem találtuk otthon, mert a Dunántúlon van, ott dolgozik, alkalmi munkákat vállal. Két-három hetente tud hazajárni. Ott valamivel jobb fizetést kap, mint itt lehetne. A három gyerek közül egyébként a legkisebb kettejük közös gyereke.Anett tehát a mindennapokban lényegében egyedül gondoskodik 4 gyerekről. Szakmája szerint kereskedő, de most otthon van Benett-tel. Igen szerény körülmények között élnek – már az sem volt egyszerű, hogy befogadják valahol ennyi gyerekkel. Kifestetni például máig nem sikerült. A családot az önkormányzat lakhatási támogatással segíti, de kapnak gyermekvédelmi támogatást is. Ő a gyerekek után 89 ezret, no meg némi gyerektartást kap, párja – attól függően, hogy milyen szerencséje volt a munkával – 60-70 ezret tud hazaküldeni havonta. Ebből kell kifizetni a lakbért meg a rezsit a borsos távhőszámlával együtt; ezekre összesen olykor több mint 100 ezer elmegy. A mindennapi megélhetés ezek után gyakran fejtörést okoz. Időnként tartós élelmiszerhez és ruhákhoz is jutnak különböző jótékonysági akciók révén. – Az már tényleg álom lenne, ha egyszer az öcsém és a lányom biciklihez jutna, és nem kellene gyalog iskolába járniuk – tette hozzá Anett.