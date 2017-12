Áram és ajándék is lesz szegedi támogatottjaink idei karácsonyán

Az áram nélkül élő szegedi Nagy József Attiláék összesen 275 ezer forintot kaptak olvasóinktól. A gyerekeknek emellett vittünk édességet és könyveket is, és ők is megkapták a Hungerit élelmiszercsomagját. Egy magánszemély pedig bevásárolt nekik játékokat és élelmiszereket, melyeket házhoz szállított. Úgy tűnik, lesz áramuk is az ünnepekre, ugyanis megérkezett a Védőernyő Alapítványtól az áramszolgáltató számlájára a pénz, olvasóink adományainak köszönhetően pedig a fennmaradó összeget be tudja fizetni a család.

Kolompár Ludmillának, aki a dorozsmai cigánytelepről költözött be szegedi szociális bérlakásba, hogy gyermekeinek ne kelljen olyan körülmények között felnőniük, amilyenben neki, 270 ezer forintot adtunk át a Hungerit élelmiszercsomagja mellett. A gyerekeknek édességet és mesekönyveket is vittünk. Ezenkívül egy felújított kerékpárt is ajándékozott neki egyik olvasónk. Az asszony elmesélte, soha nem volt még ilyen boldog karácsonya, hiszen a pénzből meg tudta venni mindhárom gyermekének azt az ajándékot, amit nagyon szerettek volna, melyek ugyan nem drágák, de önerőből mégse tudta volna ezt megoldani. Olvasóink jóakaratforintjaiból arra is jutott, hogy elmaradt számláit rendezze, így nyugodtan várhatják a szeretet ünnepét.