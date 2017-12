Átadtuk az utolsó adományokat is: Ökrösék elkezdték a tetőfelújítást, Berecz Katalin megszabadul az adósságaitól

Ökrösék kaptak egy tévét is, mert az övék megsemmisült a tűzben. Fotó: Kuklis István

Ahogyan megígértük, idei karácsonyi akciónk mind a 12 támogatott családjához eljuttattuk azokat a csomagokat és jóakaratforintokat, amelyeket olvasóink szántak nekik. Utoljára Makóra mentünk, ott is nagy örömmel fogadtak bennünket.

Újabb adventi adomány



A Délmagyarország–Rotary Adventen ma 17 órától újabb ajándékot vehet át egy rászoruló család a Klauzál téren. Gyenes Dávid és családja kap élelmiszert és tűzifát a szegedi rotarysták és a nap támogatója, a Magyar Rotary District jóvoltából. Az adományozóünnepségen részt vesz Méhes Gábor sportriporter, a színpadi műsorról pedig a szatymazi Szent István Katolikus Általános Iskola gondoskodik.

A leégett házú Ökrös családnak 250 ezer forintot tudtunk átadni a Hungerit ajándékcsomagja mellett. Emellett kaptak bútorokat és kisebb pénzösszegeket magánszemélyektől. A tetőt már elkezdték javítani, ha az készen lesz, el lehet kezdeni a belső felújítást is. Az olvasóinktól kapott összeget az újjáépítésre fordítja majd a család.A legnagyobb összefogás Berecz Katalinért indult meg idén. A két gyermekét egyedül nevelő egykori állami gondozott édesanyának összesen 405 ezer forintot tudtunk átadni. Emellett játékokat, élelmiszert, gyümölcsöt, hősugárzót is vittek a családnak személyesen, egy vállalkozó pedig laptopot, karácsonyfadíszeket, édességet és készpénzt is ajándékozott nekik. Katalin elmondta, kifizeti minden adósságát, hogy tiszta lappal tudjon indulni, így remélhetőleg már elég lesz levonásoktól mentes fizetése a mindennapokra. A maradékot pedig félreteszi, hogy legyen tartaléka a későbbiekben.