Egyenesben Angéláék

Az olvasóktól kapott támogatásból szép karácsonya lett Hekli Angélának és gyermekeinek. Lilien nagyon szereti a hintalovat. Fotó: Kovács Erika

– Most már úgy is tudunk a fürdőkádban fürödni, hogy megengedjük a csapot. Megvettük a villanybojlert. Karácsony előtt csak gázon melegített vizünk volt – mutatta örömmel a fürdőszobai bojlert Hekli Angéla. A pitvarosi anyuka három gyermeket nevel egyedül. Nagyon nehéz anyagi helyzetben voltak karácsony előtt, ezért jelentkeztek lapunk adventi akciójára. Olvasóink jóvoltából 280 ezer forintot kaptak.– Olyan karácsonyunk lett, amilyen még soha! Regina, a 16 éves nagylányom megkapta a laptopot, amit 43 ezer forintért vettünk. A két kicsi, az 5 éves Kevin és a nemsokára 2 éves Lilien is szép játékokat talált a fa alatt, kis sátrat, hintalovat, biciklit. Meleg ruhákat is vettem a gyerekeknek, mert arra volt a legnagyobb szükség – mondta az anyuka, aki a Lapcom Média Alapítványtól kapott pénzből először a gáztartozást és a többi számlát fizette ki.

– Úgy volt, hogy fát is veszünk a cserépkályhába, de erre nem került sor. Az élet úgy hozta, hogy másra kellett a pénz. A villanyvezeték nagyon régi volt a házunkban. Egyik nap elment az áram az első szoba és az előszoba kivételével mindenhol. Ha nem kaptunk volna a Délmagyarország olvasóitól támogatást, nem is tudom, mi lett volna velünk! Már a munka végénél járunk, hamarosan befejezi a szerelő. Még marad pénzünk arra is, hogy álmennyezetet vegyünk a konyhába, ami rettentően csúnya jelenleg.Az anyuka arról is beszélt, hogy a pénzből több olyan dologra is futotta, ami más családban természetes. Például gyümölcsre, húsra.– A jövőben sem élünk több pénzből, mint karácsony előtt, de most már nem nyomaszt bennünket a tartozás – mondta Angéla. – Sem a bojlert, sem a laptopot nem tudtam volna kigazdálkodni a havi 90 ezer forintból, amiből négyen élünk. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki segített!