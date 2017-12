Gyertyafény mellett nehéz tanulni a gyerekeknek, áramot kérnek karácsonyra

Várjuk felajánlásaikat



A Lapcom Média Alapítvány idén 12 Csongrád megyei családot támogat, hogy szebb, boldogabb karácsonyuk lehessen. Őket lapunkban is bemutatjuk, számukra várjuk felajánlásaikat. A jóakarat forintjait átutalhatják a 12096705-01312657-00200005-ös számlaszámra, vagy csekken is befizethetik, amelyet november 17-i lapunkhoz mellékeltünk, illetve ügyfélszolgálatainkon megtalálnak. Akinek kérdése vagy más jellegű felajánlása van, a 30/422-1747-es telefonszámon jelentkezhet munkanapokon 9 és 16 óra között. Bútort, műszaki cikket és egyéb, tárgyi adományokat csak abban az esetben tudunk fogadni, ha a támogatott családok valamelyikének ezekre szüksége van.

Bronzhétvégén is Délmagyarország–Rotary Advent



A hétvégén is folytatódik a Klauzál téren a Délmagyarország–Rotary Advent: szombaton és vasárnap is egy-egy család kap ajándékot szegedi rotarystáktól. Ma Szabó Szofia és szülei vehetnek át mikrohullámú sütőt, tartós élelmiszert és tisztítószert a Reál Hungary jóvoltából, holnap pedig Jójárt Bendegúz és családja kap mosógépet és élelmiszert a Szegedi Sport és Fürdők támogatásának köszönhetően. A program vendége szombaton Fekete Gizi színművész, vasárnap pedig Nagy Péter olimpikon súlyemelő lesz. A színpadi műsort ma a Felsővárosi Óvoda, vasárnap a Gedói Általános Iskola gyerekei adják. Az adományozóünnepség szombaton 17 órakor, vasárnap 17.30-kor kezdődik.

Amikor Nagy József Attila és családja szegedi otthonát kerestük, csak egy ablakban világító gyertya adott irányt a sötét udvarban lévő félkomfortos melléképület felé. A család szeptember óta áram nélkül éli itt mindennapjait.– Az egyik szobában egy elektromos hőlégbefúvóval melegítettünk tavaly, mivel kályha csak egy helyiségben van – mesélte Nagyné Dörmő Edit . – Emellett a régi bojlerünk is eszi az áramot, így a februári leolvasáskor hatalmas számla jött. Kaptunk részletfizetési kedvezményt, de nem bírtunk vele.A család 200 ezer forintos tartozása azóta szinte teljesen elolvadt, mivel a felét átvállalta a Védőernyő alapítvány, a többit pedig maguk rakosgatták össze apránként. Csakhogy az alapítványtól még nem érkezett meg a szolgáltatóhoz a pénz, addig pedig nem állítják ki nekik a maradványszámlát, és nem kérhetik a visszakötést sem, melyre egyébként már szintén megvan a fedezet. Hogy meddig kell gyertyafény mellett élniük, még maguk sem tudják.– Az lenne az egyetlen igazi vágyunk, hogy karácsonyra ismét legyen áramunk – mondta egyhangúlag a család. A szülők négy gyereket nevelnek, nekik sem könnyű így az élet.– Igyekszünk még világosban megtanulni, mert gyertyánál már nagyon rossz. Utána már csak az elemes rádiót hallgatjuk, beszélgetünk, esetleg rejtvényt fejtünk. És korán lefekszünk – mesélt mindennapjaikról a 15 éves Krisztina, aki gimnazista. Öccse, Márió inkább az olvasást szereti: szinte mindig könyv van a kezében, akár reggeli készülődés közben is, ha marad pár perce. – A sci-fit szeretem legjobban – mesélte a fiú, aki folyamatosan könyvtárba jár. Ha pedig nem olvas, akkor rajzol, vagy maga ír történeteket. A két nagyobb egyébként tanodába is jár hetente kétszer, Máriót ott nevezték be egy novellaíró pályázatra is.A családban van még egy hároméves kislány, Vivienn és egy 11 hónapos kisfiú, Tomi. Pelenkára, tápszerre rengeteget kell költeniük, pedig biztos bevételük csupán a 73 ezer forintnyi gyes és családi pótlék. – Eljárok alkalmi munkákra, de az télen nem adódik túl sok – mesélte a családfő. – Öt szakmám van, mégse megyek velük semmire.Mire tehát kifizetik a rezsit is, szinte ennivalóra is alig marad. – Megtanultunk abból kijönni, ami van – mondta az édesanya.Amikor megkérdeztük a gyerekeket, mit kérnének a Jézuskától, Vivienn azt sem tudta, ki az. – Nálunk nem szokott jönni – magyarázta az édesanyja. A nagyobbak sem kérnek semmit, igaz, Kriszti megjegyezte, ő például nagyon szereti a szép ruhákat. Újat viszont soha nem kapott: ha vásároltak és nem adományt kaptak, azt is csak bálásban tették.– Nekem nincs nagy igényem. Azt szeretném, hogy a gyerekeknek jó legyen. Meg hogy legyen áramunk, és így az asszonynak se kelljen kézzel mosnia – mondta József. Edit még hozzátette: jól jönne egy kis tűzifa is. – Kaptunk bontási törmelékből való tüzelőt, de nincs autónk, nem tudjuk elhozni magunkkal. A tél pedig még nagyon hosszú.