Három családnak adtuk át adományainkat a Délmagyarország-Rotary Adventen

A Délmagyarország-Rotary Adventen ma 17 órakor két család is megkapta a Lapcom Média Alapítvány támogatását. Egyikük a Makó-Rákoson élő Szabó István, akit felesége magára hagyott két fiával . Ma kapta meg olvasóink jóakaratforintjait Suhajda Tibor is, aki 25. támogatottként került be adventi akciónkba . A 29 éves férfi neveli két kistestvérét, amióta édesanyjuk haldoklik. A rotarysták mai támogatottja Hegedűs Zoltán és családja volt, ők mosógépről és tabletről szóló ígérvényt vehetnek át a Porsche Szeged képviselőjétől. Az adományozó ünnepség után a Felsővárosi Óvoda lépett fel.

Boncz Ádám karácsonyi üzenete

A Délmagyarország–Rotary Advent vendége ma 17 órától a Klauzál téren Boncz Ádám színművész lesz. – Számomra a karácsony a családról, az összetartozásról szól. Tíz éve élek New Yorkban, és minden évben ilyenkor látom a szüleimet. Ettől még többet jelent számomra ez az ünnep. Egyszer előfordult, hogy nem tudtam hazajönni, akkor éreztem igazán, milyen fontos ez nekem. Egyébként New York pont olyan karácsonykor, amilyennek a filmeken látni: gyönyörűen fel vannak díszítve az utcák és a kirakatok. Viszont rengetegen vannak, sok a turista ebben az időszakban. Úgyhogy a szegedi az igazi karácsony számomra: a maga meghittségével, csendességével.

A Lapcom Média Alapítvány idén 25 családot támogat, hogy szebb, boldogabb karácsonyuk lehessen. A lapunkban bemutatott családok számára várjuk felajánlásaikat. A jóakarat forintjait átutalhatják a 12096705-01312657-00200005-ös számlaszámra, vagy csekken is befizethetik, amelyet november 15-i lapunkban vagy ügyfélszolgálatainkon megtalálnak. A Lapcom Média Alapítványnak nincs működési költsége. Kollégáink társadalmi munkában végzik az ezzel kapcsolatos feladatokat.A Klauzál téren áll Szeged Első Szeretetkuckója, amelyet a Délmagyarország üzemeltet. Itt a Szegedi Bölcsődék Igazgatósága számára gyűjtünk plüssállatokat, játékokat és könyveket mindennap 16.30 és 18.30 óra között. A Rotary Club faházában ruhaadományokat várnak, valamint itt lehet leadni kupon ellenében a használt, de tiszta és még jó állapotú zoknikat is.