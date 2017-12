Hiába a konvektor, a számla miatt nem mernek fűteni: állami gondozott volt, most egyedül maradt 2 kislányával

Amikor jó egy hónapja egymagam maradtam a lányokkal, először kétségbeestem, hiszen nem volt kire számítanom. Aztán miattuk összeszedtem magam

A kollégáknak sem panaszkodott

Ma is kinyílik egy adventi ablak



A Délmagyarország–Rotary Adventen ma ismét 100 ezer forint értékű adományt vehet át egy család a szegedi rotarystáktól. Tóth Zoé és családja hűtőszekrényt kap a Hunguest Hotel Forrás–Napfényfürdő Aquapolis támogatásának jóvoltából. Az adományozó ünnepségen részt vesz Vadkerti Attila és Gindeli Panna kézilabdázó, a színpadi műsort a Vedres utcai óvoda adja.

– mondja a 25 éves makói Berecz Katalin. Akinek azért fontosabb ez még az átlagosnál is, mert ő maga biztos családi háttér nélkül, állami gondozottként nőtt fel. A két kislányt, a 6 éves Nórát és a 4 éves Csengét nagy szegénységben, mégis tisztes körülmények között, nagy szeretetben neveli. A város legszélén, a Mező utcában laknak, ahol egy apró házat bérelnek.– Az édesapám meghalt, az édesanyámról pár évvel ezelőttig semmit nem tudtam, most sem tartom vele a kapcsolatot. Miután a nagymamám meghalt, tizenévesen Tiszaföldvárról Szolnokra kerültem. Úgy volt, hogy ott befogad egy család, de ebből végül nem lett semmi – mesélte hányattatott gyermekkoráról. Végül Szegeden lett állami gondozott, onnan pedig az egyik makói lakásotthonba került. 18 éves koráig lakott ott, aztán összeköltözött azzal a férfival, aki a közelmúltig az élettársa volt, és akiktől két kislánya született.Katalin most konyhai kisegítőként dolgozik. A szerény fizetéséből 55 ezer forint marad, miután a bank levonja belőle azoknak a hiteleknek a törlesztőrészleteit, amelyeket a volt párja vett fel, az ő nevére. Ebből kell gazdálkodni úgy, hogy a bérleti díjat is ki tudják fizetni. Hogy volt párja mennyivel és miként fog hozzájárulni a gyerekek neveléséhez, egyelőre nem tudni.Az egyszerű berendezésű, szerény küllemű, de tiszta, kétszobás házban ugyan konvektorok is vannak, ezeket azonban Katalin nem meri bekapcsolni, fél, hogy nem tudja majd fizetni a gázszámlát. Így egy apró kályhában gyújt be, amikor fához jut. És csak egy szobát használnak.Amikor felkerestük a kis családot, úgy tűnt, a lányok a nélkülözésből keveset vesznek észre. Vidáman csacsogtak, játszottak, és azt sorolták, miről álmodoznak, mit szeretnének karácsonyra. Mindketten a Jégvarázs című mese rajongói, így a rajzfilm szereplőit mintázó babák után a mamusz, a pizsama, a tolltartó említésekor is hozzátették: jégvarázsosat!Csenge a képzeletbeli listához hozzátette: – Husit, mert az a kedvencem! Nóri meg azt kérdezte: akkor majd nem hidegben kell fürdenünk? Hogy miért, az akkor derült ki, amikor a fürdőszobába bekukkantottunk: itt nincs fűtés, csak egy vegyes tüzelésű bojler, amibe viszont nem is nagyon lehet begyújtani, olyan kicsi a tűztere.Katalint a Délmagyarország Év embere díj egyik tavalyi kitüntetettje, a katonasírokat gondozó makói Sarkadi Ágota ajánlotta alapítványunk figyelmébe. Onnan ismeri, hogy egy munkahelyen dolgoznak. – Annak ellenére, hogy két kisgyerekről kell gondoskodnia, kiváló kolléga – mondja róla Ágota. – Mindennap itt van hajnalban, szorgalmasan dolgozik, hétvégén pedig alkalmi munkákat igyekszik vállalni. Fogalmam sincs, hogy tudja mindezt megoldani úgy, hogy nincs nagymama, akire számíthat – teszi hozzá. Hangsúlyozza: sosem panaszkodott neki vagy a többi kollégának, nem is kért segítséget. Ők kérdeztek rá, hogy boldogul – akkor látták először sírni.