Idén is lesz advent a Klauzál téren

A Klauzál téri DÉMÁSZ-székház immár hatodik alkalommal változik hatalmas adventi naptárrá a Délmagyarország–Rotary Advent kedvéért, mely pénteken kezdődik meg a Klauzál téren. A város karácsonyfájával szemben felállított színpadon december 1. és 23. között összesen 26 rászoruló család vehet át legalább százezer forint értékű ajándékot. A Délmagyarország idén névadó szponzorként vesz részt a programban, a lapunk által támogatott 12 család nem ezen az ünnepségen veszi át az olvasóink által összeadott jóakaratforintokat.

A programot szervező szegedi Rotary Clubok támogató cégeknek köszönhetően tudják mindenkinek megvásárolni azt, amire a leginkább szükségük van – legyen az bútor, műszaki cikk vagy éppen tűzifa. A családokat Csongrád megyei iskolák ajánlották – az intézmények egyben azt is vállalták, hogy támogatottjuk megajándékozásának napján színpadi műsort biztosítanak. A Klauzál téren így minden délután fellépnek gyerekcsoportok. Emellett a hagyományokhoz híven egy-egy ismert ember is részt vesz az ajándékozásban: sportolók, színészek, zenészek vállalták, hogy jelenlétükkel támogatják a rendezvényt.Az ajándékozás, vagyis az újabb és újabb adventi ablakok jelképes kinyitása mindennap 17 órakor kezdődik, a vasárnapok kivételével, amikor fél órával későbbre tették ezt a városi gyertyagyújtás miatt. Az advent idején a színpad mellett felállított faházban a Rotaract és az Interact fiataljai forralt bort és teát kínálnak, az ezekért befolyó adományokat szintén jótékony célra fordítják majd. Ugyanitt ruhákat is gyűjtenek, melyeket a Vöröskereszt segítségével juttatnak el nehéz sorsú családoknak. És idén is lesz zoknicsereprogram: le lehet adni a használt, de tiszta és még jó állapotú zoknikat, melyekért cserébe újak vásárlásához felhasználható kupont adnak ajándékba.