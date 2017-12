Kifizetik a számlákat, aztán néznek a semmibe: a házaspár vak fia nem képes az önellátásra - már csak érte küzdenek

Várjuk felajánlásaikat



A Lapcom Média Alapítvány idén 12 Csongrád megyei családot támogat, hogy szebb, boldogabb karácsonyuk lehessen. Őket lapunkban is bemutatjuk, számukra várjuk felajánlásaikat. A jóakarat forintjait átutalhatják a 12096705-01312657-00200005-ös számlaszámra, vagy csekken is befizethetik, amelyet november 17-i lapunkhoz mellékeltünk, illetve ügyfélszolgálatainkon megtalálnak. Akinek kérdése vagy más jellegű felajánlása van, a 30/422-1747-es telefonszámon jelentkezhet munkanapokon 9 és 16 óra között. Bútort, műszaki cikket és egyéb, tárgyi adományokat csak abban az esetben tudunk fogadni, ha a támogatott családok valamelyikének ezekre szüksége van.

– Előbb-utóbb odaérek! – kiáltotta Vida Antal, miközben sántikált felénk kinyitni tanyájuk kapuját. A 67 éves férfin látszott, hogy nehezen jár, így nem siettettük. – Van, hogy öklömnyi könnyek jönnek a szememből, annyira szenvedek – mesélte a rokkantnyugdíjas férfi. Bár gerincét és csípőjét egyszer már megműtötték, utóbbit újra operálni kellene. – Tudom, hogy ez mivel jár, úgyhogy halogatom, amíg lehet – mondta.A tömörkényi férfi felesége, Veronika szintén rokkantnyugdíjas volt. Nyolc éve autóbalesetet szenvedtek, akkor az oldalbordája, szegycsontja és válla is eltört. – Meg az ideg, az se tesz jót – tette hozzá a 68 éves asszony. 33 éve háztartásbeli, azóta gondoskodik vakon született fiukról.– Nem lehet magára hagyni, így nem tudtam munkát vállalni tőle – mesélte. Antika, ahogy szülei hívják, koraszülött volt, 1,2 kilogrammal jött világra.– Csecsemőként megműtötték mindkét szemét, de aztán lemondtak róla az orvosok. Mi megpróbáltunk mindent megtenni, Bajára hordtuk specialistához, de azt mondták, fogadjuk el, hogy nem lehet segíteni, még a fényt sem látja.A családfő úgy fogalmazott, ahogy a pólyából kiborították, dolgozni kezdett. – Mindig nehéz fizikai munkát végeztem, de munkahelyről soha egy napot nem hiányoztam. Valószínűleg ez tette tönkre a testemet. A műtétem után leszázalékoltak, rokkantnyugdíjas lettem, aztán ezt az állapotot véglegesítették is.A nyugdíjas házaspár annak ellenére, hogy munkát vállalni nem tud, ott segít, ahol tud: rendszeresen dolgoznak például polgárőrként is. Ilyenkor viszik magukkal vak fiukat is, mivel nem hagyhatják magára. Antika pedig nagyon élvezi, hogy hasznos dolgot végezhet.A család élete fokozatosan vált egyre nehezebbé, padlóra azonban igazán akkor kerültek, amikor karamboloztak. – A biztosító nem fizetett a kárunkért, új autót kellett vennünk. Enélkül nem boldogulunk, a fiunk miatt nem tudunk tömegközlekedni. Hitelt kellett felvennünk – azóta is levonják a nyugdíjam felét a törlesztőrészletekre – mesélte Antal. És nem ez az egyetlen hitelük.– Nem szégyen elmondani, mostanra nagyjából milliós nagyságrendű a tartozásunk, hiszen hitelt hitelből törlesztünk – mondta Veronika. – De nincs más lehetőségünk: kevesebb mint 140 ezer forintot kapunk kézhez összesen, ebből kellene hármunknak boldogulni. Gyógyszereink egy banánosdobozt megtöltenek, csak ezek havi 25 ezer forintba kerülnek. A számlákat igyekszünk minden hónapban kifizetni, hogy ne maradjunk áram, víz és telefon nélkül, ebédet hozatunk két adagot, mert szociális támogatással olcsóbb, mint ha mi főznénk, és persze benzinre is kell félretenni, hiszen valamelyikünknek szinte mindig kell orvoshoz menni. Mire mindent rendezünk, már csak arra van lehetőségünk, hogy nézzünk a nagy semmibe. Most is van még 10 ezer forintunk úgy, hogy a villanyszámla, ami ennél több szokott lenni, még csak ezután érkezik.Vidáék ma már azt mondják, ha újrakezdhetnék, inkább nem ennének, de hitelt nem vennének fel. Még úgy sem, hogy házuk is düledezik: az egyik fal meg is van támasztva, egy szakember pedig azt javasolta nekik, költöztessék ki Antikát a szobájából, mert életveszélyes. Most azon küzdenek, hogy legalább a fiuknak meg tudják adni, amire szüksége van. Ami nem sok – a fiatal férfi például vissza sem tudta idézni, mikor kapott karácsonyi ajándékot. Pedig van titkos vágya.– Édesanyám kapott egy régi laptopot, de mivel nincs hangja, nem tudom használni – mesélte a férfi. – Ha lenne rajta egy beszélőprogram, nekem is lenne lehetőségem internetezni. Meg hallgatnék rajta sok zenét, mert azt nagyon szeretem.