Krisztina álma a saját otthon: 7 gyerekkel egy bérelt lakásban, egyedül küzd a mindennapokkal

– Engem mindenki úgy hív a faluban, hogy a mosolygós Kriszti

Várjuk felajánlásaikat



A Lapcom Média Alapítvány idén 12 Csongrád megyei családot támogat, hogy szebb, boldogabb karácsonyuk lehessen. Őket lapunkban is bemutatjuk, számukra várjuk felajánlásaikat. A jóakarat forintjait átutalhatják a 12096705- 01312657-00200005-ös számlaszámra, vagy csekken is befizethetik, amelyet november 17-i lapunkhoz mellékeltünk, illetve ügyfélszolgálatainkon megtalálnak. Akinek kérdése vagy más jellegű felajánlása van, a 30/422-1747-es telefonszámon jelentkezhet munkanapokon 9 és 16 óra között. Bútort, műszaki cikket és egyéb, tárgyi adományokat csak abban az esetben tudunk fogadni, ha a támogatott családok valamelyiké-nek ezekre szüksége van.

Ma a Délmagyarország adományoz a Klauzál téren



A Délmagyarország–Rotary Adventen ma 17 órától a Délmagyarország támogatásával vehet át egy szegedi rotarysták által kiválasztott család 100 ezer forint értékű adományt. Tóth Kiara és Tóth Vanessza Alexa, illetve családjuk tűzifát és tisztítószereket kap. Az erről szóló ígérvényt Bonifert Gábor főszerkesztő-lapigazgató adja át Bánhidi Bence, a Pick Szeged kézilabdázója társaságában. A színpadi műsorról a Napsugár Óvoda gondoskodik.

– mondja a 30 esztendős kiszombori édesanya, Andok Krisztina. Pedig lehet gondja bőven, ugyanis 7 gyereket nevel egy apró, bérelt házikóban tavaly május óta egyedül, s emellett dolgozik és tanul is – az önkormányzat közfoglalkoztatottja, és takarítói szakképesítést akar szerezni. – Persze hogy van bennem feszültség, de nem akarom, hogy bárki lássa rajtam. Olyan meg sosincs, hogy egy kicsit egymagam lehessek: vagy dolgozom, vagy itthon vagyok a gyerekekkel – teszi hozzá.Miközben beszélgetünk abban az egyetlen szobában, amit fűteni tudnak, és ahol ezért laknak és alszanak mindahányan, körénk gyűlnek a gyerekek. Tomika 4 éves, Dzsesszika 6, Dorina 7, Fatima 9, Amanda 10, Dávid 12 és Kitti 14 éves. – Mindig is sok gyereket akartam. Mi is heten voltunk testvérek – mosolyodik el Krisztina. A gyerekek egyébként kivétel nélkül Budapesten születtek, ám a család időközönként hol a fővárosban, hogy Kiszomboron élt. Az édesanya azt mondja, most már itt is fognak maradni, hiszen a gyerekek itt érzik magukat jobban. Itt lakik a nagymamája is, az ő segítségére azonban nem számíthat, mert más, súlyos beteg rokonokról kell gondoskodnia.Hét gyerekkel nem lehet egyszerű megszervezni a mindennapi életet, Krisztina azonban azt mondja, náluk olajozottan működik a gépezet. Mindenki reggel 6-kor kel. A reggelit a legnagyobb lány segít elkészíteni, aztán irány az óvoda, iskola. Azt nem az anya mondta a gyerekekről, a faluban hallottuk, hogy nincs velük gond: fegyelmezettek, tisztelettudók. Krisztina bólint: még sosem kapott visszajelzést egyikükről se, hogy probléma lenne velük. – A kezdetektől arra neveltem őket, hogy legyenek tisztelettudók, és tanuljanak – árulja el a titkot.Miközben szóba kerül a suli, mindegyik gyerek eldicsekszik azzal, hogy mivel foglalkozik pluszban: van köztük, aki zongorázik, furulyázik, néptáncol, a nagyfiú pedig a makói utánpótlás-focicsapat reménysége – igaz, most épp egy sportsérülésből gyógyul, egyelőre nem tud edzeni. A különórák miatt későn ér haza a csapat. Otthon persze minden gyereknek megvan a munkája a ház körül: bevásárlás, takarítás, hasonlók. A legtöbb feladat persze Krisztire hárul, aki egyébként felszolgáló szeretne lenni. – Mosogatni és sepregetni is szoktam. Örömmel segítek anyunak – mondja.Krisztina számvetést végez: fizetésével, meg a gyerekek után járó családi pótlékkal együtt összesen nagyjából 200 ezer forinttal gazdálkodhat. Az összeg kimondva soknak tűnik, de ha nyolc ember számára kell beosztani, már egyáltalán nem az. Pláne, hogy a ház, amelyben laknak, bérelt. – A gyerekeknek igyekszek megadni mindent, ez a legfontosabb – hangsúlyozza. Eddig mindössze egyszer, a múlt hónapban fordult elő, hogy egy számlával elmaradt, de már azt is rendezte. Azért csúszott meg, mert ahogy bejött a hideg, a gyerekek egymás után betegedtek le, és kellett a pénz gyógyszerre.Most az a célja, azért dolgozik, hogy a házat, amiben laknak, a CSOK-ot is igénybe véve megvásárolhassa. Megemlíti: a polgármesteri hivatalban többször is a segítségére siettek, így kaptak például tűzifát. De olyan is volt, hogy valaki a faluból csak úgy bekopogtatott hozzájuk, hogy segíthet-e valamiben. Az már biztos, hogy karácsonyfájuk lesz, ugyanis van műfenyőjük, de hogy alá, illetve az ünnepi asztalra mi kerül, az még kérdés. Az biztos, hogy itthon fogják tölteni a karácsonyt. – Együtt leszünk, és pihenünk egy kicsit. Ez a legjobb az ünnepben – mondja Krisztina.