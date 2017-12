Lakókocsit kapott a vak Antika, mosolygós Kriszti és hét gyermeke sem fog szűkölködni az ünnepen

A vak fiukat nevelő Vidáékat is megleptük az adományokkal. Fotó: Kuklis István

Újabb két támogatott családunknak adtuk át olvasóink jóakaratforintjait, hogy még karácsony előtt be tudjanak vásárolni, és lehessen egy igazán boldog, nélkülözésmentes ünnepük.A vak fiukat nevelő tömörkényi Vida Antal és felesége 260 ezer forintot vehetett át tőlünk, olvasóink néhány nap alatt ennyi pénzt küldtek számukra. Emellett természetesen megkapták a hungerites élelmiszercsomagot is, amelyet minden támogatott családunk számára felajánlott a szentesi baromfi-feldolgozó. A család a pénzből Antikának már másnap vásárolt is egy lakókocsit, ugyanis ez volt évek óta a fiatal férfi vágya, hiszen így külön „lakrésze" lehet az udvaron.

Pingpongfelszerelés a mai ajándék



A Délmagyarország–Rotary Adventen ma 17 órától a szegedi rotarysták újabb támogatottja, Pelyva Boglárka vehet át ajándékot a Klauzál téren. Asztaliteniszhez szükséges sportfelszerelést kap a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. jóvoltából. Az ajándék átadásán részt vesz Major Endre paralimpikon asztaliteniszező is. Az ünnepi műsorról a Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola gondoskodik.

A kiszombori Andok Krisztina számára is sokkal könnyebb lesz idén a karácsony. A hét gyermekét egyedül nevelő édesanyának a 250 ezer forinton és a hungerites élelmiszercsomagon kívül édességet és gyerekkönyvet is vittünk. Egy magánszemély pedig húscsomagot állított össze a családnak.Támogatott családjainknak még karácsonyig várjuk a felajánlásokat. Az utólag beérkező ajándékokat, illetveaz alapítványi számlánkra (12096705-01312657-00200005) érkező összegeket a két ünnep között elvisszük nekik.