Már attól boldog lenne a karácsonya, ha aznap nem fáznának: a makói Erika beteg lányáért él

Néhány napig még várjuk rászorulók jelentkezését

Már csak néhány napig fogadunk pályázatokat idei adventi akciónkra. Aki támogatásra javasolná magát vagy ismerősét, telefonos elérhetőség és lakcím megjelölésével küldheti el jelentkezését e-mailben az alapitvany@delmagyar.hu címre, vagy postai úton: Lapcom Média Alapítvány, 6729 Szeged, Szabadkai út 20. A jelentkezések leadhatók online felületünkön is, a Lapcom Média Alapítvány logója alatti jelentkezési fülre kattintva. A pályázatban, kérjük, jelöljék meg, milyen körülmények között élnek, és mire lenne szükségük. Lapunk csak Csongrád megyei családokat tud támogatni, olyanokat, akik a nyilvánosságot is vállalják. Nem tudunk viszont támogatni olyan családokat, akiken a korábbi években már segítettünk.

A Lapcom Média Alapítvány idén 24 családot támogat, hogy szebb, boldogabb karácsonyuk lehessen. A lapunkban bemutatott családok számára várjuk felajánlásaikat, hogy szebbé tehessük karácsonyukat. A jóakarat forintjait átutalhatják a 12096705-01312657-00200005-ös számlaszámra, vagy csekken is befizethetik, melyet november 15-i lapunkban, vagy ügyfélszolgálatainkon megtalálnak. Akinek kérdése vagy más jellegű felajánlása van, a 30/422-1747-es telefonszámon jelentkezhet. A Lapcom Média Alapítványnak nincs működési költsége. Kollégáink társadalmi munkában végzik az ezzel kapcsolatos feladatokat, így a számlánkra érkező adományokat teljes egészében átadjuk a támogatott családoknak.

– Néha már gyűlölöm magam azért, mert tehetetlen vagyok – mondja könnyeivel küszködve a makói Kovács Erika. Egy lepusztult, szerény körülményekről árulkodó parasztház fűtetlen szobájában beszélgetünk. Begyújtva csak este lesz, kevés a fa – az önkormányzat adott tüzelőt, de már fogyóban van. Maga a ház sem a családé, az eszközkezelőtől bérlik havi 15 ezerért. A 43 éves, 4 gyerekes, elvált édesanyát mégsem elsősorban a nyomor miatt gyötri a kétségbeesés. Azon aggódik, mi lesz lányával, a 17 esztendős Dorinával, aki vastag ruhákba, takarókba bugyolálva mellette fekszik az ágyon. A lány 17 esztendős, de sem ülni, sem járni, sem beszélni nem tud, képtelen magáról gondoskodni.Dóri császármetszéssel született, édesanyja altatásban volt, amikor a babát kiemelték. Azt mondja róla Erika, a születése pillanatáig egészséges volt, akkor viszont újra kellett éleszteni oxigénhiány miatt. Erről ő csak jóval később szerzett tudomást – akkor, amikor feltűnt neki, hogy a kislány nem fejlődik a szokásos módon, és elkezdte járni az orvosokat, majd később, más remény híján a természetgyógyászokat. Orvosi műhibapert nem indított. Azt mondja, egy ilyen, évekig húzódó eljárásra se pénze, se lelkiereje nem volt. Dorina testalkata most egy 6-7 éves gyerekének felel meg, szellemileg pedig olyan szinten van, mintha egy-két éves volna. A legnagyobb gond vele kapcsolatban most az, hogy testhelyzetéből adódóan súlyos gerincferdülése alakult ki, ráadásul a csípőcsontja is elmozdult. – Az orvosok azt mondták, Budapesten, a Pető Intézetben lehetne rajta terápiával segíteni, akkor elkerülhetné a műtétet. De attól félek, ez is csak álom – sóhajt Edina.Az édesanyának van három fia is. Bár szeretnének segíteni, az ő életük is döcögős. A 26 éves, két szakmája ellenére éppen munkanélküli Sándort azért nem találtuk otthon, mert nyúlhajtáson volt. Nagyobbik öccse, a 24 éves Ádám fodrász Szegeden, vállalkozása épphogy az éhenhaláshoz elég, Róbert pedig még középiskolás. Jövőre végez, kőműves és hidegburkoló lesz – tanulás mellett gyakran dolgozik, van, hogy késő estig, aztán megy iskolába. Volt férjéről, Dorina és Róbert apjáról Erika mindössze annyit mond, szerény összegű gyerektartást küld, egyébként nem vesz részt a gyerekek életében. Az édesanya egyébként, mielőtt a lánya megszületett, bolti eladóként dolgozott. Azt mondja, nincs, aki segíthetne neki: a szülei Szegeden vannak, a Dugonics temetőben.Hogyan élnek? Erika 67 ezer forintot kap, ezt egészítik még ki a fiúk, amivel tudják. Ha letudja a nélkülözhetetlen kiadásokat – a pelenka például havonta 10 ezer forint –, már nem sok minden marad. Hó vége felé az étel előteremtése is gondot jelent nekik. Porszívójuk, vasalójuk régóta nincs, mert ami elromlik, azt sem pótolni, sem megjavítani nem tudják. Az édesanya így kézzel mos. – Karácsony? Nekünk az ugyanolyan nehéz nap, mint a többi. Már annak is örülnénk, ha legalább akkor nem kellene dideregnünk – lábad könnybe a szeme. – Nekem a lányom a mindenem, soha eszembe nem jutott, hogy lemondjak róla. Ő nem tehet semmiről – mondja határozottan, és hozzáteszi: – Próbálok olyankor sírni, amikor ő nem látja, de nem mindig sikerül. Olyankor magamhoz ölelem, és ő vigasztal szavak nélkül.