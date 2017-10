Megvették az új ultrahangot olvasóink adományaiból: 6,1 millió forintot gyűjtöttünk a szegedi klinika stroke osztályának

Tudta?



A rák és a szívbetegségek után a szélütés a leggyakoribb halálok Magyarországon. A legjobb esélyük azoknak a betegeknek van, akiknél a terápiát a tünetek kezdetétől számítva maximum négy és fél órán belül megkezdik. Fontos tehát, hogy a család vagy a környezet felismerje a bajt: erre utalhat a zavart beszéd, a féloldalas gyengeség vagy bénulás, a szédülés, zsibbadás vagy az elferdült arc. Ilyenkor azonnal mentőt kell hívni, hogy a beteget a leghamarabb beszállíthassák a stroke-centrumba.

Évente 1200 stroke-ost látnak el

Fotó: Kuklis István

Naponta használják a szegedi neurológiai klinika stroke-osztályán azt a műszert, amelyet lapunk olvasói jóvoltából tudott megvásárolni a Szegedi Tudományegyetem. Bő egy éve, tavaly augusztusban hirdettük meg kampányunkat, melynek célja az volt, hogy egy speciális ultrahanggépet szerezzünk be az osztálynak. Több mint tízéves volt az a műszer, amivel akkoriban az agyi működést monitorizálták a klinikán.Ez igen fontos berendezés a terápia szempontjából: a károsodott agyi keringés feltérképezésére és szélütést szenvedett beteg klinikai követésére is használják. Ezért döntöttünk úgy, hogy modernizáljuk az osztály eszközparkját.Társadalmi akciónk célja az életmentés volt, évente ugyanis 45 ezren kapnak szélütést, közülük 18 ezren meghalnak. Csak a szegedi klinikán évente 1200 stroke-ost látnak el, ami havonta száz esetet jelent. Ha a stroke jeleit az érintett környezetében felismerik, és a beteg időben orvoshoz kerül, akár maradandó károsodás nélkül is felgyógyulhat a szélütésből. Az időben megkezdett terápiának azonban feltétele az is, hogy az orvosok pontosan tudják, milyen állapotban van a páciens. Ebben segíti őket az olvasóink adományaiból megvásárolt ultrahangkészülék.

Mintha régi Ladából új Mercedesbe ültek volna

Fotó: Kuklis István

A Lapcom Média Alapítvány létrehozása óta soha nem volt még olyan sikeres akciónk, mint a tavalyi stroke-kampányunk. Miközben hétről hétre hasznos információkat adtunk át olvasóinknak a stroke-ról – bemutattuk például, hogy nem csak az időseket veszélyezteti, szakember elmondta, hogyan lehet az agyi katasztrófát megelőzni, és a támogatott osztály életébe is bepillantottunk –, folyamatosan gyűltek az adományok alapítványi számlánkon.Akciónk sikerét látva félidőben a Szegedi Tudományegyetem is bekapcsolódott, és szintén anyagi támogatást ajánlott az akcióhoz. Olvasóink végül 6,1 millió forintot adtak össze az osztály számára, amely 700 ezer forint híján a készülék teljes ára volt. Az egyetem 4 millió forinttal pótolta ki az alapítványunk által összegyűjtött pénzt, így az osztály vásárolni tudott még egy Tobii Pceye Mini szemvezérelt készüléket és egy laptopot is.A berendezések beszerzése meglehetősen sok időt vett igénybe, azok azonban néhány hete már a klinikán vannak, így Vécsei László intézményvezető professzor már az első tapasztalatokról is be tudott számolni.

Új eljárást sikerült meghonosítani

– Mintha egy régi Ladából egy új Mercedesbe ültünk volna át – érzékeltette a különbséget a korábban használt ultrahangkészülékkel kapcsolatosan. – A mindennapokban sokkal dinamikusabban lehet használni, több információt ad, a lelet kinyomtatható, és nem csak azonnali vizsgálatra alkalmas: akár 24 órán keresztül is rögzíteni lehet vele az adatokat, így a beteg állapota is monitorozható vele.A professzor elmondta, saját erőből nem tudták volna megvásárolni ezt az ultrahangot, amely most már állandóan a stroke-osztályon van, ezzel segítve az itt dolgozók munkáját.A gyűjtésből vásárolt másik eszközt a rehabilitációs osztályon használják. Szemvezérelt készülékkel a magyar stroke-ellátásban sehol máshol nem foglalkoznak, vagyis egy új eljárást sikerült meghonosítani olvasóink adományainak köszönhetően. – A készülék felhasználása alapvetően két területen kezdődött el – magyarázta Molnár-Tóth Alinka logopédus.