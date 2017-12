Mindenük a tűzbe veszett, a ruháik is szénné égtek: azt feltételezik, egy telefontöltő okozhatta a bajt

Öt perc, és oda lett mindenünk

A tűzoltók azt valószínűsítették, hogy egy bedugva hagyott telefontöltő okozta a bajt Anették szobájában…

A város gyorssegélyt adott



Az önkormányzat segíti a bajba jutott családot. – Önkormányzatunk a rendkívüli települési támogatás legmagasabb összegét, 85 ezer 500 forintot utalt át a családnak – jelentette be egy szerdai sajtótájékoztatón Farkas Éva Erzsébet polgármester. – Mivel további két bejelentett felnőtt él a házban, még kétszeri rendkívüli támogatást tudunk biztosítani. Féléves időtartamra pedig a Justh Gyula utca 23/B alatti önkormányzati lakást is felajánlottuk a családnak, ahová már a hétvégén be tudnak költözni.



Érdeklődésünkre a családfő, Ökrös Zoltán elmondta, csütörtökön ismerik meg ennek feltételeit, utána döntenek, hogy élnek-e a felkínált lehetőséggel.

– nézett szét könnyekkel a szemében otthona romjain Ökrös Zoltánné.Kedd délelőtt Makón, a Csillag utcában kigyulladt egy kétszintes családi ház. A tetőtérben csaptak fel a lángok. A tűz gyorsan terjedt. A makói és a hódmezővásárhelyi tűzoltók fékezték meg a lángokat. Ökrösék otthona a tűz martalékává vált.– Mi, felnőttek, mind a négyen oda voltunk, dolgoztunk. Csinszka volt itthon egyedül. Orvoshoz készült. Éppen öltözött. A szobája a tetőtérben van. Füstszagot érzett. Kilépett a helyiségből, és akkor már látta, hogy testvére, Anett szobájából valósággal ömlik a füst. Egy szál fehérneműben szaladt ki az udvarra. Azonnal hívta a tűzoltókat. Volt lélekjelenléte…– Jöttek is 5 percen belül, mert a Zrínyi utcában gyakorlatoztak – vette át a szót Ökrösék középső lánya, Brigi.– Sajnos a gyakorlatból éles bevetés lett. Amikor ideértek, már lángolt az egész tetőtér. Pillanatok alatt eloltották a tüzet, de minden szétégett – mutatta. A Csillag utcai házban öten éltek. A szülők, a legkisebb lányuk, valamint az elsőszülött gyermekük a leendő férjével. A három fiatal lakott a tetőtérben. Ott két és fél szoba, az előtér és egy beépítetlen fürdőszoba volt.– folytatta Ökrös Zoltánné.– Minden összeégett, felismerhetetlenné vált. Főleg Anettéknél. A tűzoltók megkérdezték, hogy volt-e ott tévé. Volt, de felismerhetetlenné olvadt, csakúgy, mint a számítógép. A bútorok és a ruhák elégtek. Még a spórolt pénzük is a tűz martaléka lett. Építkeznek. Úgy volt, hogy amíg el nem készül a házuk, itthon laknak, így jobban tudtak spórolni. Csinszka szobájában sem maradt semmi használható. Az alsó szint pedig elázott. Arról nem is beszélve, hogy mindent átitatott a füstszag. Borzasztó... A szerencse a bajban, hogy Csinszkának nem lett semmi baja. Füstmérgezés gyanújával bevitték a kórházba, de ma hazaengedik. Csak még azt nem tudjuk, mit adunk rá.Csinszka végül a beszélgetésünk végére hazaért. Jobb híján édesapja pólóját, melegítőjét vitte be neki Anett a kórházba.– Mi Brigiéknél töltöttük az éjszakát. Nem tudom, mi lesz velünk...Ökrösék háza nincs biztosítva. Jó fél éve mondták fel, mert az asszony munkanélküli volt, és nehezen tudták fizetni. Az utolsó cseppet azonban az tette a pohárba, hogy volt egy üvegkáruk, amit a biztosító nem akart kifizetni.– Felújítjuk a házat, de még nem tudjuk, miből. Az első a tető rendbetétele, hogy ne ázzon be. Elégtek a szarufák, sok lécet is ki kell cserélni, lesz, ahol a cserepeket is. Utána lezárjuk a felső szintet, és megpróbáljuk lakhatóvá tenni az alsót, hogy legalább mi, a férjemmel vissza tudjunk költözni. Nagyon sokba fog kerülni. 2001-ben építettük a házat, akkor 10 millió forintba került. Most a helyreállítás a mesterek elsődleges szemléje alapján legalább 5 millió forint lesz...