Néha kisírja magát az udvaron, attól kicsit jobb lesz: egyedül gondoskodik magatehetetlen férjéről Erika

A Lapcom Média Alapítvány idén 12 Csongrád megyei családot támogat, hogy szebb, boldogabb karácsonyuk lehessen. Őket lapunkban is bemutatjuk, számukra várjuk felajánlásaikat. A jóakarat forintjait átutalhatják a 12096705- 01312657-00200005-ös számlaszámra, vagy csekken is befizethetik, amelyet november 17-i lapunkhoz mellékeltünk, illetve ügyfélszolgálatainkon megtalálnak. Akinek kérdése vagy más jellegű felajánlása van, a 30/422-1747-es telefonszámon jelentkezhet munkanapokon 9 és 16 óra között. Bútort, műszaki cikket és egyéb, tárgyi adományokat csak abban az esetben tudunk fogadni, ha a támogatott családok valamelyikének ezekre szüksége van.

Csinálni kell így is, mert nincs más

Többször is eltévedtünk, mire megtaláltuk Paplogóék Zákányszék és Ruzsa között, a főúttól jelentős távolságra fekvő tanyáját. A kapujukban fogadott bennünket Paplogó Antalné Váradi Erika – éppen fát vágott. A szöges deszkák láthatóan bontási törmelékként kerültek hozzájuk. Mikor felhívtuk a figyelmét, vigyázzon velük, csak legyintett: már megszokta.Az 55 éves asszony egyedül látja el a ház körüli teendőket évek óta, férje ugyanis 2014-ben agyi infarktust kapott. – Hétvégén történt. Elmentünk a háziorvoshoz, mert rosszul volt, de ő leültette a váróban, és kiment egy másik beteghez – mesélte a nő. – Ha időben kórházba kerül, valószínűleg nem ez történik – mutatott ágyban fekvő párjára, aki sem beszélni, sem mozogni nem tud.Erika pelenkázza, fürdeti, eteti és gondoskodik róla a nap 24 órájában. – Segítségem nincs, egyedül pedig nem hagyhatom. Még a bevásárlást is a tanyagondnok intézi helyettem – mesélt az életéről.Az asszony tehát évek óta elzárva él a külvilágtól. Egyetlen társasága a férje, aki csak kiabálással tud jelezni. – Én már értem, mikor mit szeretne – simogatta meg a férfi arcát.A vékony asszonynak akkor sincs segítsége, amikor Antalt be kell emelnie a kerekesszékbe, hogy megfürdesse. – Kitolom az előszobába, és ott, ülve lefürdetem, majd feltörlök. A kádba meg sem próbálom beemelni – mesélte. – Jól jönne egy fürdetős kocsi, de esélyem sincs megvenni. Még a kerekesszéket sem tudom kicseréltetni, mert közgyógyellátásra még évekig nem lehet újat íratni, pedig már annak is kitört az egyik kereke.Erika ugyanis férje nyugdíját és az ápolási díjat tudja csak beosztani, ami 122 ezer forint. – A pelenka, az injekció és a gyógyszerek kiváltása után alig marad valami, amióta elvették a közgyógyellátást tőlünk – mesélte. – Ráadásul diétás ételeket kell vegyek, mert néhány hete a férjemnek hasnyálmirigy-gyulladása volt. Nagyon nehéz így boldogulni. Most pedig még a tűzifáról is gondoskodnom kell, hiszen ágyban fekvő betegre éjjel-nappal fűteni kell. Arra viszont nincs az a pénz, ami elég lenne.Ezért hasogatja maga az udvaron a bontási törmeléket, pedig a jobb keze be van gyulladva, alig bírja megemelni.– mondta. Orvoshoz pedig nem tud elmenni, mert nincs kire hagynia arra az időre sem a beteg párját.Arra a kérdésre, hogyan bírja így a mindennapokat, az asszony azt válaszolta, ezt csak az tudja elképzelni, aki maga is benne van.

Van, hogy kimegyek az udvarra, és ordítok, vagy egyszerűen csak kisírom magam. Olyankor jobb

Nem bízom én őt senkire. Amikor 26 évvel ezelőtt összekerültünk, megfogadtuk, hogy jóban-rosszban kitartunk egymás mellett. Szerintem ha valaki szereti a másikat, gondozza is, ha szükség van rá. És egyébként sem tudnék nélküle élni. Úgyhogy most így szép az élet.





Néhány napig még jelentkezhetnek a rászorulók

A Klauzál téren is zajlik az ajándékozás



A szegedi Klauzál téren mindennap adományozó estet tartanak a Délmagyarország–Rotary Adventen. A város karácsonyfájával szemben felállított színpadon ma 17 órától Ábrahám Sára családja vehet át gáztűzhely-

ről szóló ígérvényt a Rotary Club Szeged Dóm képviselőjétől. Az ajándékozáson részt vesz Cseh Antal operaénekes is. A színpadi műsort a mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola diákjai adják. Holnap Kiss Máté és családja vehet át élelmiszert, ruhaneműket és tisztítószert a Szegána Kft. támogatásának köszönhetően, amelynek átadásában részt vesz Molnár Tamás és Molnár Dávid vízilabdázó is. A karácsonyi műsorról a Klúg Péter Általános Iskola növendékei gondoskodnak.

–mondta. Az azonban fel sem merül benne, hogy szakellátó intézménybe vigye a párját.Már csak néhány napig fogadunk pályázatokat idei adventi akciónkra. Aki támogatásra javasolná magát vagy ismerősét, telefonos elérhetőség és lakcím megjelölésével küldheti el jelentkezését e-mailben az alapitvany@delmagyar.hu címre, vagy postai úton: Lapcom Média Alapítvány, 6729 Szeged, Szabadkai út 20. A jelentkezések leadhatók online felületünkön is, a Lapcom Média Alapítvány logója alatti jelentkezési fülre kattintva. A pályázatban, kérjük, jelöljék meg, milyen körülmények között élnek, és mire lenne szükségük. Lapunk csak Csongrád megyei családokat tud támogatni, olyanokat, akik a nyilvánosságot is vállalják. Nem tudunk viszont támogatni olyan családokat, amelyeken a korábbi években már segítettünk.