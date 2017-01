2016-ban is az Audi volt a legkedveltebb prémium személyautó Magyarországon

Az Audi tavaly 2503 új autót adott el Magyarországon, ezzel a személygépkocsiknál változatlanul vezeti a prémium szegmenst - tájékoztatta a Porsche Hungaria (PH), a Volkswagen konszern járműveinek képviselője az MTI-t.



Magyarországon az eladott új személyautók 7-8 százaléka tartozik a prémium szegmensbe. A teljes személyautó-piacon 2016-ban 96 ezer 555 jármű kelt el, az eladások 25 százalékkal bővültek 2015-höz képest.



A magyarországi prémium szegmensen gyakorlatilag három márka, a Mercedes, az Audi és a BMW osztozik, ezek a teljes személyautó-piacon fej-fej mellett, a 13-14-15. helyen állnak a Carinfo gépjárműeladási listáján 3 százalék alatt maradó piaci részesedésükkel.



Mátrabérci Sándor, a PH Audi márkaigazgatója az MTI-nek megjegyezte, hogy az Audi kizárólag személygépkocsikkal szerepel az eladási listán, míg konkurense kisbuszait is ide sorolja.



Az Audi eladásai tavaly 14 százalékkal bővültek, ez elmarad a teljes piac gyarapodásától. A márkaigazgató ezt azzal magyarázta, hogy a prémium kategória a piac más szegmenseinél jóval gyorsabban helyreállt a válság után, az eladások már 2013-ban elérték a válság előtti szintet, míg az olcsóbb kategóriák vevői most térnek vissza a piacra - jelezte.



A Magyarországon értékesített Audik mintegy 80 százaléka kerül céges vevőhöz. A közlemény szerint tavaly a legnépszerűbb prémium üzleti nagyautó az Audi A6 volt, ebből 386-ot adtak el.



Mátrabérci Sándor a 2017. évi tervek között említette a piaci pozíció megtartását, valamint az elektromos Q7 értékesítésének növelését. A járműből tavalyi bevezetése óta mintegy tíz kelt el, és az idén már mind a 14 márkakereskedőnél elérhető lesz. A cég az idén új szalont is nyit Székesfehérváron.