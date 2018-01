2017-ben is a Mercedes-Benz értékesítette a legtöbb prémium személyautót

A Datahouse hivatalos adatai alapján 2017-ben is a Mercedes-Benz értékesítette a legtöbb prémium személygépjárművet Magyarországon – a 2016-os rekord eredményeket is jelentősen túlszárnyalva.



Tavaly hazánkban összesen 3223 darab Mercedes-Benz személyautót vásároltak, ez a 2016-os darabszámot 25 százalékkal haladta meg.

A kishaszonjárművek értékesítése 82 százalékos, míg a truck üzletág 72 százalékos növekedést ért el 2016-hoz képest.



A személyautós eredmények hátterében többek között az előző év termékoffenzívája, az ügyfélkiszolgálás színvonalának további emelése, a márkakereskedői hálózat folyamatos fejlesztése, a 4 éves költségmentes karbantartás, valamint a személyautókhoz járó ingyenes vezetéstechnikai tréning állnak.



A volumen modellek közül leginkább a GLC eladása nőtt 108 százalékkal 472 darabra - ezzel jelentősen hozzájárulva a SUV modellek (GLA, GLC, GLE, GLS) közel 40 százalékos növekedéséhez, mely így összesen 1060 darabot jelentett 2017-ben.



A hazai gyártású modellek (B-osztály, CLA és CLA Shooting Brake) továbbra is nagyon sikeresek, hiszen tavaly 25 százalékos növekedést produkálva összesen 551 darabot értékesített belőlük a Mercedes-Benz itthon.



Ki kell emelni a C-osztály limuzin változatának eladásait: 355 darabbal a felső-közép kategória legsikeresebb prémium modellje volt tavaly hazánkban. A 91 darab eladott S-osztály pedig a legmagasabb számot jelentette itthon kategóriájában a prémium szegmensben.



A legsikeresebb modell összességében a csillagos márka saját eladásain belül ugyanakkor az E-osztály limuzin változata volt tavaly, melyből 445 darab került hazánkban regisztrálásra (további 94 darab kombi változat mellett).



2017-ben a Mercedes-Benz hasonlóan kiváló eredményeket könyvelhetett el a kishaszongépjárművek terén is, melyekből összesen 1462 darabot értékesített Magyarországon – rendkívüli, 82 százalékos növekedést produkálva 2016-hoz képest. Nem meglepő, hogy a legkeresettebb modell a Sprinter volt, melyből 924 darab talált gazdára tavaly.

Fontos megjegyezni, hogy már az új X-osztály értékesítési számai is hozzájárultak a 2017-es év sikeréhez.



A Mercedes-Benz truck üzletága is rekord évet könyvelhetett el 1090 regisztrált darabbal, mely 72 százalékos növekedést jelent 2016-hoz képest.



„Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy a tavalyi évet is rekord eredménnyel zártuk. A 2017-es Datahouse értékesítési számok minden termékkategóriában bebizonyították, hogy az új és megújult modellek bevezetése, a prémium minőségű ügyfélkiszolgálás folyamatos fejlesztése és bemutatótermeink megújulása rendkívül sikeres volt. A tavalyi eredmények és a nyolc rekord hónap ösztönöznek bennünket arra, hogy továbbra is a „legjobbat vagy semmit" elvet követve végezzük munkánkat vásárlóink maximális elégedettsége érdekében" – mondta el Jörg Schmidt, a Mercedes-Benz Hungária Kft. ügyvezető igazgatója.



Az előző évekhez hasonlóan a Mercedes-Benz 2018-ban is erőteljes termékoffenzívával készül, hiszen az új A-osztály mellett új modellként érkezik a CLS és a Mercedes-AMG GT4 is. Újdonságként mutatkozik be továbbá az S-osztály Coupé és Cabriolet, valamint a G-osztály ráncfelvarrott változata is. A haszonjárművek szegmensében az év termékújdonságának az új Sprinter ígérkezik.