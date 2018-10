25 éves a magyar Suzuki: Esztergom, Békéscsaba, Szeged - a Vitara a nyerő

– Békéscsabán nyitottuk meg első Suzuki márkakereskedésünket 1993-ban, rá három évre jelentünk meg Orosházán – mondja Pató István , az Ankers Kft. ügyvezetője. Sorban harmadik volt a szegedi, a három városban meglévő közül ők a Pécskai néven futót vásárolták meg. A Sárosi utcai márkakereskedés azután Tisza 2005 Autóház néven lett ismert. A 2008-as válság és az azt követő optimalizáció hozta úgy, hogy egy cég „alá vitték be" a három autószalont.– Terveink szerint az idén értékesített új autók száma megközelíti az 500-at, a modellek 85 százalékát a Vitara és az S-Cross teszi ki, körülbelül fele-fele arányban – mondja az ügyvezető, hozzátéve, Szegeden szinte darabra ugyanannyit adnak el mindkettőből. A többi modell a sorban az immár Japánban készülő Swift, a Baleno és az Ignis.A hazai újautó-eladási toplistát hosszú ideje vezető Vitara már 4 millió 90 ezer forintért elérhető. Az egyliteres motorral, klímával, ülésfűtéssel, rádióval, távirányítós központi zárral, elektromos ablakkal és sok más kényelmi extrával felszerelt belépőmodell ad a biztonságra is: például a 7 légzsákkal, a menetstabilizálóval, a hegymeneti elindulássegítővel vagy éppen a nappali menetfénnyel.– Bennünket már régen nem lep meg, de a kívülálló számára talán érdekes lehet, hogy nem a legolcsóbb alapváltozat a legnépszerűbb, hanem a második, a GL+ felszereltségű modell, amelyben már 1,4 literes motor dolgozik – mondja Pató István, hozzátéve, hogy 4 millió 770 ezer forintért ezekben további kényelmi és biztonsági extrát kap a vásárló. A szakembertől megtudjuk, a márka három felszereltségi szintet kínál, és jellemzően „nem variálja túl", ami pozitív hatással van a minőségre is.– Kulcskérdés, hogy hány évre vásárol magának autót az ügyfél, nem is olyan régen a klímaberendezést kellett rábeszélni a vevőre, amely nélkül ma a használt autó eladhatatlan – mondja Pató István a felszereltségi szint választásáról. Szerinte a nagy képernyős multimédia hiánya lehet 10 év múlva „vevőriasztó", és persze nagyon fontosak a jelenleg elérhető vezetéstámogató rendszerek.Magasra teszi a lécet a Suzuki, amikor az alap 3 éves, 100 ezer kilométeres garancia mellé vállal plusz 100 ezer kilométert és további 7 évet. Ez azt jelenti, hogy a vezetett szervizkönyv mellett a motorra, a turbófeltöltőre és a sebességváltóra 10 évig nincs gondja az autóvásárlónak. És a hazai átlagos futásteljesítmény tükrében a 200 ezer kilométer is nagy szám.