70 éves lett a legendás Kacsa - fotók

Mérsékletesség



A kiinduláshoz az egyszerűséget, a mértékletességet és a leleményességet kellett ötvözni egy cél szolgálatában: ,,négy személy és ötven kiló burgonya vagy egy hordó szállítása, minimum 60 kilométer óránkénti csúcssebességgel".

Az 1948-as Párizsi Autószalonon Vincent Auriol köztársasági elnök jelenlétében rántották le a leplet a Citroën 2CV modellről, amely nagy meghökkenést keltett. Míg egyesek kicsúfolták szokatlan megjelenése miatt, mások az összes olyan tulajdonságot megtalálták benne, amelyek sok más modellből még hiányoztak. Mint például az egyszerűség, könnyedség, agilitás, kényelem, sokoldalúság. A már első napoktól érkező nagyszámú megrendelés igazolta a márka és tervezők jövőbe mutató elképzeléseit.André Lefebvre, a Citroën tervezőirodájának vezetője számos leleményes technológiai megoldással látta el a 2CV-t, amelyek akkoriban egyedülállók voltak: elsőkerék-hajtás, lágy rugózású, rugalmas felfüggesztés, kéthengeres, léghűtéses motor stb. Az autó társadalmi jelenséggé vált: a földművelőktől kezdve a papokig, a családapáktól kezdve a diákokig, mindenki által kedvelt kocsi kivételes karriert futott be. 1990-ig gyártották, és ez idő alatt mint 5,1 millió példányban kelt el - beleértve a kisteherautókat is. A Citroën Kacsa az autózás történetében még ma is ikonnak számít, és világszerte számtalan gyűjtőt toboroz maga köré.Kevesen tudják, hogy 1936- ban született meg a 2CV előfutára, a TPV (Toute Petite Voiture, vagyis ,,nagyon kicsi autó") program. Az volt a célja, hogy a gépkocsi egy általánosan elterjedt termék legyen, amely hasznos a mezőgazdasági munkában, és széles körben elérhető, egy olyan korban, amikor az autó még luxuscikknek számított. Eredmény: az autó saját tömege 370 kg, költsége pedig a 11 CV modell egyharmada volt. Az autónak csak egy fényszórója volt, mivel az akkori jogszabályok még nem követelték meg a kettő használatát.1939-ben mintegy 250 nullszériás modell állt készen a Párizsi Autószalonra, amelynek megrendezését azonban a hadüzenet miatt le kellett mondani. Az autókat szándékosan megsemmisítették vagy elrejtették, csak négy került belőlük a márkához. Közülük a restaurált modell a Retromobile kiállításon volt látható minap. A másik hármat 1994-ben a Citroën La Ferté-Vidame településen működő tesztközpontja területén, egy gazdaság megközelíthetetlen padlásterében találták meg...