8 másodperc alatt 320-ra gyorsult ez az autó - 360 fokos videó

A Bloodhound (véreb) SSC nevet viselő járműbe a világon elsőként szereltek sugárhajtóművet és rakétát is. A véreb meghajtásához egy Eurofighter Typhoon vadászgépből származó Rolls-Royce EJ200-as sugárhajtóművet, több Nammo hibrid rakétát és egy versenyautó-motort is felhasználtak.2019-ben új sebességi rekordot akarnak felállítani vele Dél-Afrikában, a tervezők célja, hogy átlépjék az 1228 kilométer per órás sebességet a Hakskeen Pan sivatagban.A csütörtöki tesztet az Nagy-Britannia délnyugati részén lévő Newquay repülőterén tartották, és a jármű Andy Green pilóta vezetésével 8 másodperc alatt gyorsult fel 320 kilométeres sebességre, így ellenőrizték a kormány és a fékek működését. A különlegesség bemutatóra több mint 3000 néző volt kíváncsi.