A 3. negyedévben drágultak a használt autók, mégis több fogyott belőlük

Tovább nőtt a használt autók eladása a harmadik negyedévben és a járművek árai is emelkedtek a használtautó.hu adatai szerint.



Az internetes járműkereskedelmi portál keddi közleménye szerint júliustól szeptemberig Magyarországon 180 ezer használt autót adtak el, míg az előző negyedévben 173 ezret, az átlagárak pedig 3,2 százalékkal emelkedtek.



A legnagyobb, 13 százalékos drágulást az egyterű járműveknél mérték, de az alsó-, a közép- és felső-középkategóriás autókért is 9 százalékkal kell többet fizetni.

A nagy, valamint a mini- és kisautók 4,5 százalékkal drágultak, a terepjárók árának növekedése viszont nem haladta meg az infláció mértékét - közölték.



Az adatok szerint első kilenc hónap során a belföldről vásárlók 49 százaléka választotta a legnépszerűbb öt autómárkát: Opelt a használt autót keresők 14 százaléka, Suzukit pedig 10 százaléka vett, de népszerű volt a Volkswagen, a Ford és a Renault is.



A külföldről beérkezett kocsik között a Volkswagen aránya 12 százalék, az Opelé 11 százalék, a Fordé pedig 10 százalék volt. A BMW 7 százalékkal, az Audi és a Mercedes 6-6 százalékkal részesedik ebből a kategóriából - írták.



A közlemény idézi a portál értékesítési vezetőjét, aki szerint az év közepétől újra felgyorsult a használtautó-import, ez pedig - mint fogalmazott - közvetlenül és a lecserélt autók eladása miatt is növeli a belföldi használtautó-piac forgalmát.

Fodor László hozzátette: az év végéig akár 700 ezer használt autót is eladhatnak Magyarországon, ami csaknem 80 ezerrel több a tavalyinál.