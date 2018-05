A jó nyári gumiabroncs esőben is jobban irányítható

A későn jött tavasz miatt még mindig sorok kígyóznak a gumiszervizek előtt, ezeken a hetekben ugyanis 3 millió autós cseréli vissza téli abroncsait a nyáriakra, közülük minden tizedik, azaz mintegy 300.000 autós pedig új abroncs szettet is vásárol. A Bridgestone statisztikái szerint a magyar autósok egy abroncs szettel akár 50-60.000 kilométert is megtesznek, szemben az nyugat-európai autósokkal, akik 20-25.000 kilométer után már új abroncsokat szereltetnek gépjárművükre. Az egyre kiszámíthatatlanabbá váló időjárási körülmények és a hirtelen esők miatt ezért sem mindegy, hogy ilyenkor milyen minőségű és funkcionális képességekkel rendelkező abroncsot választunk.



Megéri mielőbb nyári abroncsokra váltani



A Bridgestone saját statisztikái szerint a magyar autóvezetők mintegy 23-25%-a még mindig téli abroncsokkalközlekedik. A lágyabb keverékből gyártott téli gumi rosszul tűri a tavaszi-nyári időszakot, a felgyorsuló kopás miatt akár 1-2 szezont is „lefaragunk" az élettartamukból. Autónk e mellett akár 10%-kal is többet fogyaszthat, féktávolsága pedig - 100 km / órás sebességről lefékezve - akár 8-10 méterrel is hosszabb lehet, mint egy jó minőségű nyári abroncs 36 méteres fékútja. Ilyenkor érdemes tehát mielőbb visszaszereltetni a nyári abroncsokat, ha pedig azok profilmélysége 2-3 mm alá futott, akkor új nyári abroncsot vásárolni, hogy meg tudjunk felelni az erre az időszakra jellemzőközlekedésbiztonsági kihívásoknak.



Májusi eső aranyat ér. De nem a közlekedésben!



A Bridgestone 25.000 autós megkérdezésével készített felmérést az autósok nyári abroncsokkal kapcsolatos elvárásairól. A felmérésből kiderült, hogy az autójukat naponta használó autósok 43%-a a kanyarokban való jó irányíthatóságot, valamint a rövid féktávot tartja a nyári gumiabroncsok legfontosabb tulajdonságának, különösen a tavaszi évszakokra jellemző esős időszakokban.



A kutatás rávilágított arra, hogy az autóvezetők vizes úton, főutakon és autópályákon az előzést, a lassújárművek és a mezőgazdasági gépek, traktorok és az úgynevezett „szellemsofőrök" kikerülését tekintik a legkockázatosabbnak. Ettől eltérően, a városi forgalomban a váratlan közlekedési helyzetek, a hirtelen lelépő gyalogosok és gyermekek, vagy a váratlanul kikanyarodó kerékpárosok kikerülését tekintik a vezetők a legnehezebb és legveszélyesebb forgalmi szituációnak.



„Az egyre gyakoribbá váló tavaszi és nyári özönvízszerű esők és az egyre kiszámíthatatlanabb időjárás miatt szemléletváltás zajlik az autóstársadalomban, hiszen az abroncsok közlekedésbiztonságban játszott funkciói immár fontosabbak az autósoknak, mint az ár (23%), vagy az üzemanyag-hatékonyságban (8%) játszott szerepük" - mondta Hunyadi Szabolcs, a Bridgestone Magyarország Kft. értékesítési vezetője. „10-ből 4 autóvezető éppen ezért esőben és vizes úton, a kanyarokban való jó irányíthatóságot és a rövid féktávolságot tartja az abroncsok két legfontosabb tulajdonságának"– tette hozzá a szakember.



A prémium minőség méterekben mérhető



Kifejezetten az eső jelentette közlekedésbiztonsági kihívásoknak és a felmérésben megkérdezett autósok elvárásainak megfelelően fejlesztette ki legújabb prémium nyári abroncsát a Bridgestone. A TÜV SÜD Európa legnagyobb független minőségellenőrző és tanúsító intézetének teszteredményei alapján, a Turanza T005 abronccsal vizes úton, 60 km/óra sebességgel haladó autónak a versenytárs abroncsokhoz képest lényegesen rövidebb a fékútja: átlagosan 2,3 méterrel rövidebb féktávon lassítható le teljesen. Az abroncs jobb irányíthatóságát, manőverezhetőségét pedig az mutatja, hogy ugyanezzel a sebességgel kisebb, akár 42 méteres íven is képes biztonságosan kanyarodni.



Az új fejlesztésű Turanza T005 abroncsok több mint 100 különböző méretben érhetőek el, 14-21 coll mérettartományban. A méretválaszték mintegy 60%-a Magyarországon, a Bridgestone tatabányai gyárában készül és innen jut el az autósok millióihoz.