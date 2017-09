A jövő autói Frankfurtban - óriásgaléria

Ha ősz, akkor Párizs vagy Frankfurt, a két kiállítást hagyományosan felváltva rendezik. A kiállítás akkora – 265 ezer négyzetméteres –, hogy a pavilonok között villanyautókkal viszik a látogatókat. Az érdeklődők reggel 9-től este 7-ig bóklászhatnak a legeslegújabb modellek és a csinos hoszteszek között. A belépők nem olcsók, de a kétnapos jegyet előre váltva 18 euróból meg lehet úszni.A francia márkák jellemzően Párizsra időzítik a legfontosabb újdonságaikat, a németek természetesen Frankfurtra. A kiállítás mottója idén „A jövő most". Ennek kissé keresztbe tesz, hogy a további Model 3 megrendelésektől tartva távol marad a Tesla, a világ vezető elektromosautó-gyártója. Nemrégiben kezdték meg az elérhető árú kocsi értékesítését, ám 450 ezres megrendelésállományt kell ledolgozniuk – a most leadott igényeket csak 2018 végére tudják teljesíteni. Vannak még nagy hiányzók: a Fiat, az Alfa Romeo, a Nissan, a Mitsubishi, a Peugeot és a Volvo is a távolmaradás mellett döntött a magas költségek miatt.Lesznek azért komoly érdeklődésre számító premierek, elég csak a hazai pálya nagy durranásaiból szemezgetni. Bemutatkozik az Audi A8, a BMW i5, a Bentley Continental GT, a Mercedes-AMG Project One, az Opel Grandland X, a Porsche Cayenne, a Seat Arona, a Škoda Karoq, a Seat Ibiza, a Volkswagen Polo és a VW T-Roc – egyebek között.