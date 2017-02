A magyar autógyártás történetét bemutató kiállítással nyílik az AutoMobil és Tuning Show

A hagyományoknak megfelelően a magyar járműgyártásról szóló tárlat megnyitójával indul március 24-én az AutoMobil és Tuning Show a budapesti Hungexpo G pavilonjában, a „Magyarok a világ járműgyártásában" című kiállítás a mai és a régebben élt feltalálók, mérnökök, tervezők alkotásait mutatja be - tájékoztatta az Autós Nagykoalíció (ANK) az MTI-t hétfőn.Az autós egyesület közölte: a nyitóműsorra ellátogat a kecskeméti Mercedes gyár igazgatója és az üzem tanműhelyének több diákja is, akik az általuk tervezett és épített egyedi autókat mutatják be. Látható lesz továbbá a Gödöllői Agrártudományi Egyetem múzeumában őrzött, Henry Ford és Galamb József által tervezett Fordson-traktor is.

Az egyesület szerint kevesen tudják, hogy a magyar szakemberek kiemelkedő szerepet játszottak az autóiparban és számos világhírű jármű létrejöttéhez is hozzájárultak. Felidézték, hogy a magyarok már a középkorban bekapcsolódtak a világ mobilitásának fejlesztésébe, amikor Kocs község mesterei megalkották a forduló tengellyel felszerelt szekeret, az utasszekrény alá épített lengéscsillapítót, ezáltal a Komárom megyei község neve a világ szinte minden nyelvében fogalommá vált. Az ANK elnöke hangsúlyozta, hogy a kocsi mint magyar fejlesztésű, világszerte ismert járműtípus akár hungarikum is lehetne.A rendezvény házigazdájának reményei szerint a kiállított járművek és a mögöttük álló szakemberek példája arra ösztönözheti a fiatal látogatókat, hogy az autóiparban képzeljék el a jövőjüket - áll a közleményben.