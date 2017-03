A Peugeot 3008-as vitte el Év Autója 2017 díjat Genfben

A keddi és szerdai sajtónapokkal megnyitotta kapuit a 87. Genfi Nemzetközi Autókiállítás, amelyen 126 világ- és európai autópremiert tartanak a kiállítók.A genfi repülőtér szomszédságában lévő Palexpo öt csarnokában Európa egyik legfontosabb nemzetközi autókiállításán 180 kiállító 900 modellt mutat be 77 ezer négyzetméteren.A szervezők ebben az évben mintegy 700 ezer látogatóra számítanak.A szokásoknak megfelelően a sajtónapok előestéjén, hétfőn hirdette ki az Év Autója 2017 díj nyertesét az elismerést odaítélő 58 tagú zsűri. Idén a Peugeot új egyterűje, a 3008-as diadalmaskodott.A Magyarországon gyártókapacitással rendelkező konstruktőrök közül a Mercedes és a rövidesen a PSA Peugeot-Citroen tulajdonba kerülő Opel is jelentkezett világpremierrel. A csillagos márka az új E osztályú kabriót, az Opel pedig az Insignia Grand Sport verzióját mutatta be Genfben.Az Audi a svájci kiállításra nem hozott újdonságot.A fontosabb európai gyártók közül a BMW az új 4-es szériával, a Ford az új Fiestával, a Seat a frissített Ibizával, az Alfa Romeo pedig 107 éves történelmének első szabadidő autójával (SUV), a Stelvióval készült a genfi kiállításra.Ezeken kívül a Mazda bemutatta a megújult CX-5-ös SUV-t, a Toyota pedig az új Yarist.