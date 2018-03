A Skoda viszi be az indiai piacra a Volkswagen konszernt

A Volkswagen AG leányvállalata, a Skoda fejleszti ki a konszern fejlődő piacokra szánt modelljének a technológiai platformját és nyitja meg számára az indiai piacot - tájékoztatta Bernhard Maier a Skoda vezérigazgatója a Handelsblatt lapot.



A Skoda által kifejlesztett technológiai platformon készült és a költségek alacsonyan tartása érdekében helyben gyártott első modellek értékesítését 2021-ben kezdik meg Indiában.



Az új technológiai platformon két márkát, VW és Skoda márkát képviselő kis- és kompaktautó modellek készülnek majd. A két márkából együttesen évente 300 ezer autót terveznek kezdetben értékesíteni. A Skoda vezérigazgatója szerint azonban hosszabb távon a konszern az indiai piac öt százalékát is megszerezheti magának.



Bernhard Maier a német lapnak elmondta azt is, hogy az anyavállalat fejlesztési projektjével párhuzamosan a Skoda saját elektromos járműtechnológiai fejlesztési programot is folytat. "Együttesen kétmilliárd eurót fordítunk öt év alatt elektromos mobilitási és járműtechnológiai digitalizációs fejlesztésekre" - mondta, hozzátéve, hogy a Skoda 2025-re tíz elektromos modellel rendelkezik majd kínálatában.