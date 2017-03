A szezonnyitó Miskolc Rallye-n kell élesben bizonyítania a Ford Fiesta R5-ösnek

Miután idén elmaradt az Eger Rallye, így a 2017-es idény ezúttal Miskolcon kezdődik a szakág számára.A négyszeres abszolút bajnok Kazár Miklós és navigátora, Ferencz Ramón a hétvégén tehát hazai futamon mutatkozik be idén versenykörülmények között.A Pro Racers versenyzője elmondta, tanultak a tavalyi év tapasztalataiból, és, és ne görcsöljenek a minél jobb szereplés érdekében. A Ford Fiesta R5-ös jól vizsgázott a teszteken, és úgy tűnik, a beállítások terén is jó irányba mentek el.Már alig várta a 2017-es szezon indulását Kazár Miklós és navigátora, Ferencz Ramón. A Pro Racers duójának ugyanis nem éppen a terveiknek és elvárásaiknak megfelelően sikerült a tavalyi bajnoki idény, és 2017-ben a felújított Ford Fiesta R5-össel szeretnék megmutatni, igenis maradt még bennük bőven.Egy komoly tesztprogramon vettek részt Kazárék, és úgy érzik, sikerült jó irányba mozdulniuk az elmúlt szezonhoz képest, a lehetőségeikhez képest a lehető legjobban beállították az autót, illetve annak új futóművét. Ez azért is volt fontos a számukra, hiszen a hétvégén rendezik a Pro Racers párosa számára a VERSENYT, ugyanis. A Miskolc Rallye-n éppen ezért nagyon fontos a jó szereplés a duónak. Tavaly a harmadik helyen zártak, de ezúttal nemcsak fizikálisan, hanem pszichésen is tökéletes formában várják a rajtot.

Nagyon várom már a hétvégét, hiszen hazai pályán szeretnék bizonyítani a miskolci közönségnek.



A motivációnkkal abszolút nincs gond, azonban a siker érdekében változtatunk a hozzáállásunkon. Nem görcsölünk rá a minél jobb eredményre, hanem az a legfontosabb a számunkra, hogy a csapat összes tagja jól érezze magát az egész hétvégén.

Szeretnénk nagyon komolyan, ugyanakkor lazán versenyezni, és biztos vagyok abban, hogy ez a hozzáállás meghozza majd az eredményességet is.



Az eddigi legjobb motor került be az autónkba, és a tesztek alatt bebizonyosodott, hogy jó irányba mentünk el a beállításoknál. Ramónnal jól érezzük magunkat a Fordban, úgy érzem, minden adott egy remek évkezdéshez

– jelentette ki Kazár Miklós.