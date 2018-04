A Tesla vezetője szerint cége hamarosan nyereséget termel

Az elektromos autókat és energiatároló berendezéseket gyártó amerikai Tesla Inc. az idei harmadik vagy negyedik negyedévben nyereségessé válik és már nincs szüksége befektetők újabb pénzére - jelentette ki Elon Musk, a cég vezérigazgatója.



A 15 éve működő Tesla még egyszer sem zárt évet nyereséggel. A tavalyi negyedik negyedévet pedig története legnagyobb, 675 millió dolláros veszteségével fejezte be. Elon Musk azután beszélt arról, hogy már nincs szüksége befektetők újabb pénzére, hogy a Wall Streeten nemrég felerősödött vélekedések szerint a Teslának újra ki kell lépnie a tőkepiacokra, hogy pótlólagos pénzek felvételével finanszírozni tudja a Model 3 gyártásának a felfuttatását.



A The Economist című gazdasági lap pedig úgy értésült, hogy a Teslának 2,5-3 milliárd dollár új forrásra lesz szüksége. Elemzői számítások szerint a refinanszírozással kapcsolatos kockázat mindaddig magas marad, amíg a Tesla nem lesz képes folyamatosan heti 10 ezer darabot gyártani a Model 3 autóból. Ettől a céltól pedig még igen messze áll a cég.



Elon Musk is elismerte pénteken a CBS amerikai tévécsatorna egyik műsorában, hogy jelenleg heti 2000 Model 3 készül a tervezett 2500 helyett. Elemzők egy része szerint kétséges, hogy a cég terveinek megfelelően a következő három hónapban heti 5 ezerre sikerülne feltornászni a Model 3 gyártását. Márciusban a Moodyís nemzetközi hitelminősítő a Tesla adósi besorolását az addig is már befektetésre nem ajánlott, "B2"-ről "B3"-ra rontotta, amit azzal indokolt, hogy a Model 3 autókból jóval kevesebb készül a tervezettnél.