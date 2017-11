A villanyautók már a kanyarban vannak, az önvezetőkre még várni kell

Palkovics László először volt autós ember, a Knorr-Bremse fékrendszergyártó cég fejlesztési igazgatója, tanszékvezető és professzor, s csak később lett oktatási államtitkár. Egy éve a vezető nélküli, valamint az elektromos hajtású járművek fejlesztésének és gyártásának hazai kormánybiztosa.

Palkovics László: Hozhat a gép erkölcsi döntést? Fotó: Török János

– Szeretnénk megerősíteni a mérnökképzést, a Budapesti Műszaki Egyetem vetélytársává tennénk a szegedit – mondta lapunk kérdésére a múlt héten az ELI Tudományos Park projektindítója kapcsán Szegedre érkezett államtitkár. Szerinte most még nincs érdemi versenytársa a BME-nek, és ez a fővárosiaknak sem lehet rossz hír, hiszen mindenki akkor tud többet teljesíteni, ha jók, jobbak az ellenfelei.A járműipar felé is elmozduló Szegedi Tudományegyetem rektora a világnál szkeptikusabb villanyautóügyben – a területért felelős Palkovics László is az, de ahogy fogalmaz, inkább realista, ahogy szerinte Szabó Gábor is az.

– Semmiképpen nem temetném tíz éven belül a belső égésű motort, bár az biztos, hogy sok lesz a változás – árnyalja a képet a szakember. A tisztán elektromos üzem meghatározó elterjedésére még sokáig várni kell, de szerinte egyre több autót fog villanymotor mozgatni, illetve rásegíteni a hajtásra. Az ügyet gyorsíthatja, ha a városközpontokból kitiltják a belső égésű erőforrással hajtott autókat. Változatlanul kulcskérdés az akkumulátorkapacitás, ami fékezi ezt az irányt, és lassíthatják azok a ritka fémek is, amelyek valóban korlátozott hozzáférésűek, és nem csak a nevükben azok. És még fontosabb, milyen áron termeljük meg az elektromos áramot, és mennyi ebből az igazán „zöld".Már a mai modern autók is részben önvezetők, és rohamléptekkel haladunk a teljesen autonóm járművek felé. – Technológiában már régen adott az önvezető jármű, működik is, de itt komoly fék a jogi felelősség kérdése – mondja Palkovics László. Hangsúlyozza, nem lesz egyszerű eldönteni, hogy egy balesetnél a gyártó, az alkatrész-beszállító, a szerviz vagy az autóját elhanyagoló tulajdonos a hibás. Vagy éppen a hálózatszervező, mert ezek az autók nem magukban, hálózatban közlekednek majd.

Ugyanilyen fontos, hogy hozhat-e erkölcsi döntést vészhelyzetben a mesterséges intelligencia. Vagyis ha választhat, hogy kit üssön el, akkor a kisebbet vagy a nagyobbat fogja? – A tudomány most még tiltakozik az ellen, hogy erről döntsön az autó, illetve a hálózat, de a fejlődés vége megjósolhatatlan – hagyja nyitva a kérdést az önvezető autók témaköréért felelős kormánybiztos.