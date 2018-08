Agyeldobós, ijesztő roadster és megnyugtató luxuslimuzin: Beleültünk a Mercedes csúcsmodelljeibe - galéria, videó

Már megint minden rosszul kezdődött. Egy ilyen rendezvényen minél jobban ragaszkodunk az előre megtervezett menetrendhez, annál nagyobb az esély a hibára. Valahol úgyis csúszás lesz, a végén már arra sem emlékszik az ember, melyik 40 milliós kocsiból szállt át egy 60 milliósba és éppen 400, vagy 500 lóerő körüli-e a jármű.Ezt is úgy kellett volna kezdeni, mint a borkóstolást, vagy egy kilencfogásos séf vacsorát, ott sem a főétellel, vagy a legtestesebb vörössel kezdünk, hanem a könnyedebb italokkal és ételekkel. Úgy alakult, hogy a Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC Coupéval indult a reggel, ami amellett, hogy egy autóipari anomália, egy 476 lóerős V8-as szörnyeteg. Az anomáliát úgy értem, hogy míg régen voltak a terepjárók, majd a terepjárásra szinte alkalmatlan városi terepjárók, most elkészült ezeknek a kupé változata. Van tehát egy minden praktikumot nélkülöző, enyhén emelt hasmagasságú, sportos kupésított tetővonalú járművünk, ami úgy gyorsul és olyan hangokat ad ki, amire nem számít senki. Pontosabban senki nem nézné ki a kocsiból, csak az, akinek feltűnik az oldalán szereplő V8 BITURBO felirat.Az autó olyan magabiztossággal lódul meg, hogy a sofőr és az utasok feje egy idő után elfárad a folyamatos bólogatástól. A dynamic kapcsolót Sport+ állásba téve megunhatatlan a kipufogó bugyborékolása és durrogása. Ez az az autó, amiben egy kicsit megizzad az ember tenyere és a hátára is jobban tapad az ing a próbakör után. A tesztelt autó 36 millió.Nem is ártott, hogy sportosság után a luxus netovábbja következett. Az S400d lágyan, csöndben siklik át a borzalmas minőségű Kálvária sugárúton, az ember nem kívánja a száguldást. Teljesen véletlenül a Bartók rádióra kapcsoltam vezetés közben és megállapítottuk, hogy ehhez a kocsihoz pont ez a zene illik. Az ülések hűtöttek, a masszázs funkció kellemesen ellazít, de ha odalépünk előzéskor, magabiztosan lódul meg a tekintélyt parancsoló jármű. Az új sokat dicsért hathengeres dízel erős, csendes és takarékos. A hangját csak akkor hallottuk, amikor kíváncsiságból felnyitottuk a motorháztetőt. A luxusnak ára van, nem kevés. Az S400d összkerékhajtással ezzel a felszereltséggel közel 42 millió 900 ezer forintért lehet miénk.Az AMG GT-C Roadster már tavaly is megvolt, de muszáj volt elvinni most is egy körre. A szintén négyezer köbcentis V8-as ebben a kétüléses sportkocsiban 557 lóerős. A hangjáról csak annyit, hogy a piros lámpánál várakozva üresben, RACE módban egy-két padlógázt nyomva az autóstársak a nyakukat forgatva keresték a mennydörgésszerű robaj forrását. Amikor egy néhány év körüli kisgyerek kiszúrta a tető nélküli kétülésest, mosolyogva integetett. Ugyanígy tett egy idősebb nyugdíjas sofőr jól megpakolt Suzukijában, feltartott hüvelykujjal dicsérte a Mercedes mérnökei által tervezett hangokat.A GT-C még mindig ijesztően erős, egy padlógázas előzéskor bizony csóválja a hátsó részét, de szerintem csak pont annyira, hogy a tapasztalatlan sofőr is elhiggye, ő tartja kordában a több mint 500 lóerős ménest, pedig nem, hanem az elektronika. Más a helyzet RACE módban, amikor minden menetstabilizáló elektronika kikapcsol és magára marad a sofőr a hátsó kerekekre rázúduló 680 newtonméter forgatónyomatékkal. Ez közúton nem ajánlott.Kétméteres fotóriporter kollégám, aki eltöltött egy kis időt a magyar honvédség kötelékében, a Szovjetunióban tervezett BTR–80-as páncélozott szállító harcjárműhöz hasonlította az üléspozíciót és a kilátást a GT-C-ből, amibe csak erősen összekuporodva fért be, miközben görcsöt kapott az egyik lába mire beerőltette magát a vastag küszöbön keresztül. De egy vezetési élményre kihegyezett roadster soha nem a kényelemről szól.A kényelemről szól viszont az S-osztály és annak kupé változata. Az S 450 Coupé gyönyörű világos bőrkárpitjával hívogatott minket. Valamiért ugyanis a tesztflotta összes járműve komor, sötét belsővel, bőrökkel, fával és hideg fém díszítéssel érkezett, de egy sportos csúcsváltozatnál ez bizonyára elvárás. Üdítő volt látni a bézs, tört fehér belsejű luxuskupét, ami a nagy testvérhez hasonlóan felért egy terápiával a brutális AMG V8-asok után. Ennek sem illik kitaposni a lelkét, a klíma huzatmentesen temperálja az utasteret, az üléshűtés a fenekünket és a hátunkat is hűti, ez az a kocsi, amivel az Adriáig leautózna az ember és kipihenten szállna ki a kocsiból, ellenben a GT-C Roadsterrel, amit valószínűleg tükörsima hegyi szerpentinekre és versenypályákra terveztek. Ezért a kocsiért is mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, de most akciós: 41 millió 200 ezer forint.A CLS 450 4MATIC szerintem a valaha volt Mercedes által tervezett legszebb autó. A négyajtós kupé harmadik generációja minden szögből lenyűgöző, a belseje a sportos elegancia jegyében született. Ez is megkapta az S, G, az új A-osztályban megismert multifunkciós kormánykereket és a műszerfali, valamint az infotainment képernyőket. Ebben a kocsiban a benzines változatok elektromos rendszere 48 voltos, az integrált indítómotor és generátor egység jóvoltából pedig elektromos rásegítést kapnak. Nem a plusz 22 lóerő a lényeg, amit elektromotorként biztosít az EQ Boost névre keresztelt egység, hanem a 250 Nm nyomaték, ami az indulás pillanatában rendelkezésre áll.A 367 lóerős 3000 köbcentis hathengeres motor ebben az autóban is meggyőzően végzi a dolgát, 4,8 másodperc alatt gyorsul százra, de az érzés elmarad az AMG-k ülésbe szorító és fejbiccentő meglódulásától. A szelenit-szürke fényezésű, Edition 1 kivitelű CLS-ért 34 millió 377 ezer forintot kell a pénztárnál hagyni, de ha valaki megelégszik az alapváltozattal, akkor már 16 millió 900 ezer forintért övé lehet egy CLS 450 4MATIC.Mi úgy döntöttünk, idén a G63 AMG-t vinnénk haza. Minden tesztflottából akad egy jármű, amely mindannyiunk elismerését egyöntetűen elnyeri. Idén ez a brutális G63 AMG volt. A világ egyik legjobb terepjárója itt 585 lóerővel és a többi autóban megismert 4000-es V8-as motorral kínálta magát. Az autó egy önellentmondás, hiszen mi értelme van egy kiváló terepjáró-tulajdonságokkal rendelkező kocsit sportrugókra, hatalmas, 22 colos felnikre tenni. Mi szükség egy terepjáróra, ami négy és fél másodperc alatt gyorsul 100-ra?A G63 gyönyörű autó, az alapára 39 millió 500 ezer forint, a designo éjfekete fényezése 1 millió 355 ezer forint, a Burmester térhatású hangrendszer 410 ezer, a feljebb említett kovácsolt keréktárcsák (4 darab) 772 ezer, a multikontúr üléscsomag 959 ezer, az AMG díszítőelemek pedig további 1 millió 103 forintba kerülnek. A csúcson drágán mérik a luxust, ez még nem a teljes lista. A hivatalos ártájékoztató szereplő végösszeg 62 millió 257 ezer 940 forint.Az autó padlógázra úgy lendül meg mint egy mérges dinoszaurusz. Közel három tonnát kell mozgatnia az 585 lóerős motornak és lassítania az impozáns féktárcsáknak. A lassítás olyan érzés a kocsiban, mintha a három tonna fém még menne tovább előre, de a négy óriási gumi próbálja az útra tapasztani a monstrumot. A kipufogót a hátsó ajtók alatt vezették el, így hang is jut az utastérbe. A 100 literes benzintankra szükség is van, a tesztúton mindenki által alkalmazott padlógáz-satufék és vezetési stílus mellett könnyen legurul 40 liter szuper plusz benzin száz kilométerenként a csúcsluxus-terepjáró torkán. Persze akinek van több mint 60 millió forintja erre az autóra, annak nem fog fájni a feje a benzinkútnál sem.