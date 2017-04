Ambiciózus terveket dédelget a kínai autóipar

A kínai autóipar ambiciózus terveket dédelget új elektromos autómodellek bevezetésére azzal együtt is, hogy a kínai kormány az állami támogatás fokozatos megvonásával és az eladásokban kötelező elektromos kvóta bevezetésével igyekszik elérni, hogy saját erőből finanszírozzák az elektromos autók gyártását.



A támogatásoknak köszönhetően az utóbbi években jelentősen emelkedett az elektromos járművek értékesítése Kínában, bár tavaly még így is kevesebb mint 2 százaléka volt elektromos az összesen értékesített 28 millió járműnek.



Kína a zöld autók elterjedését szolgáló támogatásokat az idén egyötödével tervezi csökkenteni. A kormányzat a támogatások fokozatos leépítésével azt kívánja elérni, hogy 2020-ig önfenntartóvá váljon az elektromos autók gyártása.



Ágazati tisztviselők és szakértők egybehangzó véleménye szerint az egyre szigorodó üzemanyag-hatékonysági előírások még a támogatások megvonása mellett is arra kényszerítik majd az autóipari cégeket, hogy nagyobb mértékben támaszkodjanak az elektromos autók gyártására.



Mindemellett egy készülőben lévő törvénytervezet szerint a gyártóknak egy meghatározott kreditrendszer alapján 2020-ig fokozatosan növelniük kell majd az elektromos járművek részarányát eladásaikban: a kreditrendszerbe az elektromos járműveket hatótávolságuk és a hajtásláncuk alapján sorolják majd be. A törvénytervezet szerint az autógyártóknak jövőre eladásaik nyolc százaléka, 2019-ben tíz százaléka, 2020-ra pedig 12 százaléka után kell majd elektromos járművek után kapott kreditet felmutatniuk.



A Kínai Autógyártók Szövetsége szerint az idén előreláthatólag öt százalékkal bővül majd a világ legnagyobb autópiaca. Az autóipari vállalatok ezért - miközben az Egyesült Államokban nem nagyon erőltetik az elektromos autók gyártását -, Kínában a piac mérete és a szabályozások miatt hajlandóak többet áldozni új elektromos és hibrid járművek fejlesztésére.



Az elektromos járművek piacát belföldi szereplők uralják Kínában, például az állami tulajdonú Beijing Automotive Group, valamint a Warren Buffethez köthető BYD. A Kínában eladott elektromos járművek nagy része azonban az alsó árkategóriát képviseli.



A gyártók, közöttük a külföldiek a pénteken kezdődő Sanghaji Autószalonon mutatják be új modelljeiket, jelentik be új terveiket. A Ford például 2018-ban új hibridmodellt dob piacra Kínában Ford Mondeo Energi néven, a következő öt évben pedig teljesen elektromos városi terepjárót is gyártani fog. A Volkswagen 13 új elektromos modell bemutatását tervezi 2020-ig, majd újabb 10 elektromos járművet dob piacra 2020 és 2025 között. A tervezett új modelleken kívül a Volkswagen, a kínai Anhui Jianghuai Automobile Grouppal közös vállalatot alapítva, egyéb elektromos modellek bemutatását is tervezi.



Kína részben az aggasztó légszennyezési adatok miatt kényszerül az elektromos autók támogatására, ami a Toyota autógyárat is stratégiájának újragondolására késztette: a tisztán elektromos hajtással szemben korábban meglehetősen szkeptikus japán gyártó is bejelentette, hogy jövőre megkezdi a hibrid modellek gyártását Kínában, bár a tisztán elektromos autók kínai piaci bevezetésére nem nevezett meg időpontot.