Az autógyártók lobbija nem ért célba - kemény szigorítást tervez az EB

Mintegy harmadával csökkentenék Európában az új személygépkocsik és könnyű haszongépjárművek átlagos széndioxid-kibocsátását 2030-ra a 2021-es szinthez képest az Európai Bizottság (EB) szerdán bemutatott javaslatcsomagja értelmében.



A bizottság az új gépjárművek kibocsátását 2025-re 15 százalékkal, 2030-ra pedig 30 százalékkal csökkentené. A javaslat ugyanakkor nem tartalmaz konkrét műszaki kvótákat vagy előírásokat, a gyártók feladata lesz eldönteni, hogy milyen technológiák alkalmazásával teljesítik a kitűzött célértékeket.



Ha a gyártók túllépik az éves keretüket, akkor afölött 95 eurót kell fizetniük minden gramm kibocsátott széndioxid és minden egyes, abban az évben regisztrált új autó után. A vállalatok azonban kompenzálhatnák az esetleges túllépést azzal, ha az alacsony vagy zéró kibocsátású járműveik aránya elér egy meghatározott szintet.



A brüsszeli testület javaslatot tett a "tiszta járművek" közbeszerzésének elősegítésére és a szükséges infrastruktúra-fejlesztési projektek támogatására is.



Emellett kezdeményezték a kombinált árufuvarozásról szóló irányelv felülvizsgálatát a különböző áruszállítási módok egymást kiegészítő használatának előmozdítása érdekében, valamint a távolsági buszjáratok hálózatának fejlesztését, amely a várakozások szerint hozzá fog járulni a kibocsátás és a közúti torlódások csökkentéséhez.



Az EB végül azt is ösztönözni kívánja, hogy a jövő mobilitási megoldásait, járműveit, és azok alkatrészeit az EU-ban tervezzék és állítsák elő.



Az elektromos töltőhálózat kiépítésére 800 millió eurót, új akkumulátorok fejlesztésére pedig 200 millió eurót különít el az Európai Bizottság.



"Európa jelenleg nincs a megfelelő pályán. Először a saját házunk táján kell rendet tennünk, ha az élére akarunk állni a világszintű változásoknak" - mutatott rá Miguel Arias Canete uniós klíma- és energiaügyi biztos.



"Arra kívánjuk ösztönözni az európai gyártókat, hogy a legjobb, leginkább környezetbarát és legversenyképesebb autókat állítsák elő, és ily módon nyerjék el újra a fogyasztók bizalmát" - közölte Maros Sefcovic, az EB energiaunióért felelős alelnöke, hozzátéve, hogy ezen javaslatok az európai ipar hosszú távú versenyképességének erősítését is szolgálják.



A friss tervezet célja a közúti közlekedésből származó károsanyag-kibocsátás csökkentése azon vállalások keretében, amelyek alapján az EU-nak a következő évtized végéig összességében 40 százalékkal kellene mérsékelnie az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest.



Sajtójelentések szerint az európai autógyártók erősen lobbiztak azért Brüsszelben, hogy csak 20 százalékos kibocsátáscsökkentést írjanak elő. A szakértők szerint azonban a bizottsági javaslat még így is kevésbé ambiciózus, mint azok az előírások, amelyek bizonyos uniós tagállamokban már érvényben vannak.



A javaslatcsomagot még az uniós tagállami kormányokat tömörítő tanácsnak és az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia.



A hivatalos adatok szerint mindössze 0,1 százalék volt az elektromos autók aránya 2015-ben Európában, a hibrideké pedig 0,4 százalék.



Európában évente 400 ezer korai haláleset írható a légszennyezés számlájára.