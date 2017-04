Az emberek többsége nem szeretne dugódíjat fizetni

Mekkora összeget lenne hajlandó fizetni dugódíjként? Milyen közösségi közlekedési eszközöket ismer? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kereste a választ a Europcar Autókölcsönző mini kutatásában, amiből kiderült, hogy a megkérdezettek 72%-a szerint bevezetik hazánkban a dugódíjat.



A mindennapokban központi téma a közlekedés. Az egyre növekedő autós forgalom okozta dugók és a közösségi közlekedés folyamatos fejlesztése átalakítja az emberek közlekedési szokásait. A Europcar Autókölcsönző a Facebook oldalán indított kérdőívében a kitöltők közlekedési szokásaira és a közlekedésről alkotott véleményére volt kíváncsi. A felmérésben több mint 200-an vettek részt, a kitöltők 60%-a nő volt.



A kérdőívből kiderült, hogy az emberek 39%-a közlekedik mindennap autóval. A tömegközlekedést meglepő módon megelőzte a kerékpáros közlekedés, amit a válaszadók 23%-a adott meg a mindennapokban használatos közlekedési eszköznek. Az autóval utazók között még nem terjedt el a P+R parkolók használata, a válaszadók 87%-a nem él ezzel a közlekedési megoldással. Ennek az oka az lehet, hogy a legtöbben nem ismerik ezeket a parkolókat, vagy nincs a közelükben ilyen lehetőség. Sokan nem szeretnek tömegközlekedési eszközön utazni, s ez tartja vissza őket attól, hogy P+R parkolót használjanak, vagy az, hogy otthon és a munkahelyükön is ingyenesen tudnak parkolni.



A közösségi közlekedési eszközök közül a legismertebb a Bubi volt, amit a kitöltők 61%-a ismer. Az Oscar telekocsi és a BlablaCar telekocsi végzett a második és a harmadik helyen. A nemrégiben elindult GreenGo-t a kitöltők 9%-a ismerte. Igaz, sokan ismerik a közösségi közlekedési eszközöket, mégis kevesen használják őket, a kitöltők 15%-a próbálta ki ezen eszközök valamelyikét. A válaszadók autóbérlési szokásaikra is kitért a kérdőív, amiből kiderült, hogy a 85%-uk még sohasem bérelt autót.



„Érdekes volt látni, hogy mi motiválná a kitöltőket az autóbérlésre. Az akciós csomagajánlat helyett a válaszadók 34%-ának a döntését leginkább az befolyásolná pozitívan, ha nem kellene visszavinni a gépjárművet a felvételi pontra, vagy ha egészen rövid időre is könnyen tudnának autót bérelni. Szerencsére nálunk Budapesten, a belvárosban már akár néhány órára is igénybe vehetőek a bérautók" – nyilatkozta Poór Zsuzsanna, a Europcar Autókölcsönző marketing vezetője. A kérdőívből kiderült továbbá az is, hogy a válaszadók 62%-a szerint az autóbérlés legnagyobb előnye az, hogy nem kell saját gépjárművet fenntartani, és adott utazáshoz választhatnak autótípust.



A kitöltők több mint 70%-a gondolja azt, hogy Magyarországon bevezetik a dugódíjat. Arra a kérdésre, hogy mennyi lenne az a maximális összeg, amit hajlandóak lennének dugódíjra éves szinten áldozni, a legtöbben 0 Ft-ot adtak meg, de sokan akár évi 5000 Ft-ot is kifizetnének. A dugódíj bevezetésekor a válaszadók 31%-a változtatna autóhasználati szokásain. A megkérdezettek fele nem járna mindennap autóval, 17%-uk elkezdené használni a P+R parkolókat, 11%-uk áttérne a közösségi autóhasználatra, de voltak olyanok is, akik autóbérléssel, autójuk eladásával oldanák meg ezt az újonnan kialakult helyzetet.