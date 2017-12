Beleállt a Mercedes: itt az új pickup - galéria

Mi mennyi?



Természetesen a Mercedes teljes vezetéstámogató és biztonságtechnikai arzenálja megtalálható az X osztályban a sávtartó asszisztenciától a 360 fokos kamerarendszerig, amely utóbbi nagyon jó szolgálatot tesz a terepezés közben. A Mercedes X belépőmodellje, a hátsókerekes 220 d nettó 8,99 millió forintról indul, az összkerekes változat 9,79. Az általunk próbált 250 d nettó alapára 12,4 millió forint, erre jött bő 2 milliónyi extra, amit már csak az áfa emelt – így a vége 18,6 millió forint lett.

A szaksajtó tudja, hogy a Navara képezte az alapokat, és ugyanabból az üzemből érkezik Barcelona mellől, mint a Nissan, de a Mercedes X-nél már szélesebb lett a nyomtáv 70 milliméterrel, és módosították a felfüggesztéseket is. Ugyanakkor maradt a csavarrugós megoldás elöl és hátul is, de ezek teherbírása nagyobb, mint a donoré. A külsőn ugyancsak dominál a határozott márkajelzés, az igazán óriási csillag, a dizájn különben jórészt követi a márka SUV-s formavilágát.Az autóban egy 2,3 literes négyhengeres – Nissan – dízelmotor dolgozik, az egyturbós X 220 d 163, a duplaturbós X250 d 190 lóerős – mindkettő elérhető hátsó és kapcsolható összkerékhajtással is. Alapban hatfokozatú kézi váltó van a hajtásláncban, de erősebb motorhoz hétfokozatú automata is rendelhető. A tesztmodellben az erősebb motor dolgozott kulturáltan, korrekten gyorsítva a nagy vasat, s ha valaki ezzel próbálja, az kevesellheti a kisebb erejét az alapban is 2,1 tonnás önsúlyú autóhoz.2018 derekától jön a nagyágyú, az X 350 d. A háromezres V6-os 258 lóerős lesz, és 550 Nm maximális nyomatékkal dolgozik majd. Az X osztály három felszereltségi szinten érhető el: az alap a PURE, ezt a PROGRESSIVE követi, míg a csúcsot a POWER jelenti.Nem volt egyszerű a márkának a kishaszongépjárműves küldetés teljesítése, miközben a szabadidő-autósok szempontjait is figyelnie kellett. A puttony teherbírása 1,1 tonna, és természetesen az Euro raklap is befér a kerékjárati ívek közé. A prémiumjelleghez az utastér személyautós kialakítása jelenti a belépőt, az illesztések meglehetősen precízek, az anyagfelhasználás is igényes. S bár mi a legmagasabb felszereltségi szintet próbáltuk, egy-két helyen ott is találtunk műanyagot, ahol egy Mercedestől nem várni – egy pickupban viszont elmegy.Elöl minden rendben, bár ifjú kollégám kevesellte, hogy a kormány csak magasságában állítható, tengelyirányba nem, de ezért könnyen fel lehet venni a kényelmes üléspozíciót. A hátsó sor komfortja itt sem tökéletes, de hát ezt eddig még lényegében egyetlen pickupnak sem sikerült megoldani.A csendes menetkomforthoz az alaposabb szigetelés mellett a minőségi futómű is hozzájárult. Egyenetlen minőségű úton nagy tempónál is meglehetősen kulturáltan csillapít, ezt nem nagyon tudják ebben a kategóriában. Tíz pickupból jó, ha egyet visznek terepre, a Mercedesszel bátran neki lehet indulni.

A kapcsolható összkerékhajtás osztóművel, valamint a hátsó differenciálzárral olyan helyekre is beviszi, illetve kihozza az autót, ahova normális ember nem feltétlenül próbálja. Mi is csak a fotó kedvéért tettük lejtőre és majdnem vízre a Maty-érnél, és csak az elején aggódtunk egy kicsit.

Amikor mindent bekapcsoltunk, feleztünk és zártunk, egészen könnyedén mozgattuk az autót, legyen a kerekek alatt letaposott nád vagy vékony sárréteg.