Bevallotta a Tesla, miért hagyják ki a Frankfurti Autószalont

Minden egyes eseményt aszerint értékelünk, hogy mennyire teszi lehetővé számunkra a hasznos interakciót a potenciális ügyfeleinkkel

- fogalmazott a Tesla szóvivője, hozzátéve, hogy miután a Tesla nem tartozik a hagyományos autógyártók közé, ezért nincs ráfixálva az ágazat hagyományos seregszemléire sem.A Tesla nemrégiben kezdte meg a széles vásárlóközönség számára elérhető árú Model 3 gyártását és értékesítését.Az IAA Frankfurti Autószalon közönsége minden bizonnyal nagy érdeklődéssel fogadta volna az új modellt, amitől a Tesla a luxusautó-szegmens elhagyását és az elektromos autók tömeggyártásának a megkezdését reméli. Csakhogy a Teslának 450 ezres megrendelés-állományt kell ledolgoznia a modellből, ami azt jelenti, hogy egy mostanában leadott új rendelést legfeljebb 2018 vége felé tudna teljesíteni., a Tesla vezérigazgatója a napokban kijelentette, hogy nem lenne értelme nyilvános szereplésekkel az új modellre leadott megrendeléseket tovább duzzasztani. A Tesla nem vett részt a legutóbbi detroiti és New York-i autószalonokon sem. A 2015-ös Frankfurti Autószalonon is csak egy mini-standon képviseltette magát a Tesla, azt viszont valósággal megrohamozták az érdeklődők.A szeptember 14. és 24. között megrendezésre kerülő idei Frankfurti Autószalonról nem csak a Tesla fog hiányozni. Bejelentette már a távolmaradását a Fiat Chrysler, a Nissan, a Mitsubishi és a Volvo is, az Opel anyavállalata, a francia PSA pedig a Peugeot és a DS márkákat nem fogja elvinni a seregszemlére.