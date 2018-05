Biztonságos a jó nyári abroncs

Minden tavasszal 3 millió autós cseréli vissza téli abroncsait a nyáriakra, közülük minden tizedik, azaz 300 ezer autós új abroncsszettet is vásárol. A Bridgestone statisztikái szerint a magyarok egy abroncsgarnitúrával akár 50-60 ezer kilométert is megtesznek, szemben a nyugat-európai autósokkal, akik 20-25 ezer után már újakat szereltetnek gépjárművükre.Az egyre kiszámíthatatlanabbá váló időjárási körülmények és a hirtelen esők miatt ezért sem mindegy, hogy ilyenkor milyen minőségű és képességű abroncsot választunk. Sokan még mindig téli abroncsokkal közlekednek, ám a lágyabb keverékből gyártott téli gumi rosszul tűri a tavaszi–nyári időszakot. A felgyorsuló kopás miatt akár 1-2 szezont is „lefaragunk" így az élettartamukból. Autónk emellett akár 10 százalékkal is többet fogyaszthat, féktávolsága pedig – 100 kilométeres tempóról lefékezve – akár 8-10 méterrel is hosszabb lehet, mint egy jó nyári abroncs 36 méteres fékútja.A Bridgestone kutatása rávilágított arra, hogy az autóvezetők vizes aszfalton, főutakon és autópályákon az előzést, a lassú járművek és a mezőgazdasági gépek, traktorok kikerülését tekintik a legkockázatosabbnak. Ettől eltérően, a városi forgalomban a váratlan közlekedési helyzeteket, a hirtelen lelépő gyalogosok és gyermekek vagy a váratlanul kikanyarodó kerékpárosok kikerülését érzik a legnehezebb és legveszélyesebb forgalmi helyzetnek.– Az egyre gyakoribb tavaszi és nyári özönvízszerű esők és a kiszámíthatatlan időjárás miatt szemléletváltás zajlik az autóstársadalomban. Az abroncsok biztonsága immár sok autósnak fontosabb, mint az ár vagy az üzemanyag-hatékonyság – mondta Hunyadi Szabolcs, a Bridgestone Magyarország Kft. értékesítési vezetője. Szerinte 10-ből 4 autóvezető éppen ezért esőben és vizes úton, a kanyarokban való jó irányíthatóságot és a rövid féktávolságot tartja az abroncsok két legfontosabb tulajdonságának.