Duális képzésben élen jár Kecskemét: átadták a Mercedes oktatási központját

Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezdd, hogy a munkásokkal fát gyűjtetsz és szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt

– idézte A kis herceg szerzőjét, Saint-Exupéryt péntek délután Kecskeméten Christian Wolff, a Mercedes-gyár igazgatója. Elkészült ugyanis Magyarország egyik legkorszerűbb oktatási intézménye, a Mercedes-Benz Academy Kecskemét, ahol a szakközépiskolás diákoktól a főiskolásokon és egyetemistákon át a gyári dolgozókig mindenki képezhető az üzem tőszomszédságában. A nyolcezer négyzetméteres központot egy év alatt építették fel, és az oktatás 250 – köztük 62 főiskolai – tanulóval a falai között már idén megkezdődik.Az igazgató hangsúlyozta, szimbolikus az elhelyezkedés az óvoda és a második ütemben épülő gyár között. Szerinte olyan karrierív kezdődhet itt, amely akár a nyugdíjaskorig is eltarthat. Úgy véli, ez nem utópia, bár a mai modern világ másként gondolja. Szerinte a folyamatos fejlődés mellett ez az élethosszig tartó munkahely ma sem zárható ki.

Végre közvetlen közelünkben tudjuk a tanulóinkat, bekapcsolódhatnak a termelésbe, és a felkészültebb utánpótlás az aktív életben is otthonosan mozog majd

– mondta Christian Wolff, hozzátéve, alig várja, hogy teljes munkaidős kollégaként üdvözölje a gyárban az itt tanuló fiatalokat.Az átadáson szót kapott Dolgos Bálint, a Neumann János Egyetem hallgatója is, aki másodéves, és gépészmérnöknek készül. Ő a duális képzés egyik jó példája, aki szerszámkészítő szakmunkásként kezdte, estin érettségizett, majd egyetemre ment. 2010-ben költöztek a nyugati határszélről Kecskemétre, szülei jelenleg is a Mercedes gyárában dolgoznak.– Az év első nyolc hónapjában 6,3 százalékkal nőtt a járműgyártás termelése, ehhez elengedhetetlen a korszerű tudással rendelkező szakemberek munkája – ezt már Palkovics László innovációs és technológiai miniszter mondta, hozzátéve, hogy az iparág termelése év végére meg fogja haladni a 8 ezer milliárd forintot. Hangsúlyozta, fontos volt évekkel ezelőtt az oktatás átalakítása, a duális képzés bevezetése, jó, hogy egykor megfogadták a Mercedes tanácsait.Mára 2 ezer duális hallgató tanul a felsőoktatásban, az ilyen típusú képzésbe már 100 ezer középiskolás és szakmunkástanuló kapcsolódott be. – A sikeres európai gazdaságokban a 18 évesek többsége rendelkezik valamilyen szakmával, nálunk ez nem így van – mondta a miniszter, hozzátéve, fontosnak tartja a szakgimnáziumi képzést, és ennek Kecskemét lesz az egyik éllovasa.Az épület nagy részét, 6 ezer négyzetmétert egy modern oktatócsarnok foglalja el, emellett irodák, kisebb termek és egy 120 ember befogadására alkalmas multifunkcionális tér is várja a hallgatókat és diákokat. Az oktatási központ szakképzésben részt vevő tanulói a középiskolai szintű duális képzésben gépjármű-mechatronikus, szerszámkészítő, gépgyártás-technológiai technikus, járműkarosszéria-előkészítő és felületbevonó, illetve mechatronikus karbantartó képesítést szerezhetnek. Főiskolai szinten leendő logisztikai mérnökök, műszaki menedzserek, mérnökinformatikusok, gépész- és járműmérnökök tanulhatnak itt, Csongrád megyéből is sokan érdeklődnek.