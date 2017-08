Egy bevásárlás alatt az autóját is feltöltheti a Lidl-nél

Hazánkban az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet tavalyi módosítása szerint 2019-2026 között a település és árusítótér nagyságától függően az üzleteknek az új parkolóhelyeket úgy kell kialakítani, hogy 100 parkolóhely után legalább tízben elektromos töltőállomás legyen kiépíthető.

A meglévő parkolóknál minden megkezdett 100 parkolóhelyből legalább kettőt elektromos töltőállomással kell ellátni.

Az ABB elektromos gyorstöltő állomást szállít a Lidl számáraAz ABB e-járművekhez rendszeresített gyorstöltő állomást szállított a prágai Barrandov kerületben épült új Lidl áruház számára. A Terra 53 CJG típusú gyorstöltő állomás olyan speciális ABB-alkalmazással van felszerelve, amely az ABB AbilityTM digitális portfóliója segítségével lehetővé teszi az egyenáramú (DC-alapú) töltőhálózat felügyeletét és vezérlését is.Svédországban, Németországban, Hollandiában, Belgiumban, az Egyesült Királyságban, Szlovákiában, Lengyelországban, Franciaországban, Svájcban, Spanyolországban és Magyarországon.Az elektromos járművek piaca folyamatosan bővül. 2016-ban az e-járművek értékesítése 2015-höz képest 40%-kal növekedett. A várakozások szerint ez a tendencia a következő években is folytatódni fog, így várhatóan emelkedni fog azon vásárlók száma is, akik e-járművel mennek vásárolni.Ezzel az áruházlánc rendelkezik a legnagyobb villámtöltő hálózattal Magyarországon. A XVIII. kerületi Lőrinc Centernél megnyíló áruház parkolóján kívül a János utcai, a Hungáriakörúti üzleteinek, valamint a VIII. kerületi Teleki téren álló áruházának parkolójában tölthetik fel a vásárlók elektromos autójukat.„A Lidl fejlesztései terén jó irányba halad, és hamarosan a teljes kiskereskedelmi szektor követni fogja a példáját. Az e-járművek nagy áruházaknál és irodáknál történő feltöltése egyre népszerűbb lesz Európa országaiban. A járművezető vásárlás vagy üzleti tárgyalás során kényelmesen feltöltheti az e-jármű akkumulátorát. Ehhez azonban arra van szükség, hogy a töltőállomások olyan nagy teljesítménnyel rendelkezzenek, amely lehetővé teszi a töltési idő minimálisra csökkentését, és alkalmazkodni tudjanak a vevői igényekhez" – nyilatkozta Taira-Julia Lammi, az ABB Kft. ügyvezetője.Napjainkban két alaptechnológiát alkalmaznak az elektromos autók töltésére: egyenáramú és váltakozó áramú rendszereket. A váltakozó áramú rendszereknél a töltés az autóba épített töltő teljesítményétől függ. A mai akkuméretek mellett a 3,6 kW-os töltővel szerelt autóknál a töltési idő 8 és 10 óra között váltakozik, a 7,2 kW-es töltőkkel szerelt gépkocsiknál ez a művelet 5-6 órát, míg a maximum 22 kW-os töltőkkel rendelkező járműveknél a töltés kb. 1 órát vesz igénybe.

Az egyenáramú (DC) töltés a töltési technológiák újabb változatát képviseli.Az akkumulátor technológia korlátai, valamint az esetleges túlmelegedés elkerülése miatt, a töltési folyamat utolsó fázisa kisebb teljesítményszinten kerül végrehajtásra.Az ABB töltőállomásai három nemzetközi töltési szabvánnyal is kompatibilisek: az egyenáramú (DC) töltési szabvánnyal, a CHAdeMO-val, amely a Kia Soul EV, a Citroen, a Mitsubisi EV-ék, a Peugot és a Nissan e-járművek preferált gyorstöltési szabványa, valamint támogatják a Combined Charging Solution („kombinált töltési megoldások") elnevezésű szabványt is, amelyet az Audi, a BMW, a Mercedes-Benz, a Daimler, a Ford, a Fiat Chrysler, a General Motors, a Porsche, a Volkswagen, a Volvo és legújabban a Tesla Model 3 választott preferált töltési szabványának. A töltőállomások kompatibilisek a váltakozó áramú szabvánnyal (Type 2 Standard) is.Az ABB töltőállomásai – a 3 szabvánnyal való kompatibilitásuknak köszönhetően – a piacon kapható elektromos járművek összes típusánál alkalmazhatók. Az ABB élen jár a gyorstöltő-technológia fejlesztése és szállítása terén, amit az is jól jelez, hogy Európában az ABB szállította a gyorstöltő állomások 65%-át. A vállalat napjainkig több mint 5000 egyenáramú töltőpontot értékesített világszerte.A Lidl üzletlánccal kötött szerződés két fontos elemét alkotják a „Driver Care" és a „Charger Care" elnevezésű csomagok. Ezek a csomagok kommunikációs és töltőállomás-kezelési rendszereket tartalmaznak. A rendszerekhez tartozó alkalmazások segítségével a Lidl folyamatosan ellenőrizheti a töltőpontok paramétereit, köztük az áramfelvételüket is, illetve kiszámíthatja egy adott időszak statisztikai mutatóit.

Alapkialakítás esetén az állomásaink egy dedikált felhőre csatlakoznak, ami a berendezés valós idejű felügyeletét és távoli diagnosztikai mérések elvégzését teszi lehetővé. Segítségével úgy lehet megtervezni a karbantartást, hogy az biztosítja a lehetséges hibák megelőzését, valamint az akcióterv lehető legrövidebb időn belüli végrehajtását. Ennek a két előnyös tulajdonságnak köszönhetően jelentősen felgyorsul a karbantartás és a szerviz folyamata. A Microsoft Azure platformra alapozott integrált előrejelző karbantartási alkalmazással kombinálva a rendszer még az előtt képes reagálni, hogy valamilyen fellépő hiba negatívan befolyásolhatná a szolgáltatás minőségét. A töltőállomás gyors és megbízható működése kulcsfontosságú tényezőnek tekinthető az e-mobiltás terén

– nyilatkozza Frank Mühlon, az ABB globális EV-töltési Infrastruktúra üzletág vezetője.A töltőállomáshoz kapcsolódó összes adatgyűjtési és -feldolgozási folyamatot az ABB Ability platformhoz tartozó megoldások végzik. Az ABB ezen a platformon több mint 180 digitális megoldást és szolgáltatást kínál az ügyfeleinek világszerte. Az iparági szaktudásának, az internetes csatlakozásokban rejlőképességeknek, valamint a legújabb digitális technológiáknak köszönhetően ezek a megoldások számos területen jelentősen javítani tudják az ABB ügyfeleinek üzemi hatékonyságát és a termelékenység szintjét.