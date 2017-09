Elektromos autót gyárt az Audi, Győrben is

A németországi Ingolstadtban és Nickelsulmban lévő gyárakon kívül az Audinak vannak összeszerelő üzemei Belgiumban, Magyarországon és Mexikóban is, valamint a Volkswagen és Skoda gyár-hálózatán keresztül a tengerentúlon is építenek autókat.

A Volkswagen-botrány után elhatározták a németek, hogy nagyobb figyelmet szentelnek a zéró károsanyag-kibocsájtású autók gyártásának, nyáron pedig bejelentették, hogy az elkövetkező években 20 új elektromos modell érkezhet, az első gyártása pedig már 2018-ban megkezdődhet.Most pedig az Audi állt elő egy lényeges - a tervekhez kapcsolódó hírrel -, miszerint az elektromos autókat a vállalat összes gyárában, így a magyar összeszerelő üzemben is gyártani fogják - írta meg a portfolió.hu A szakszervezetek nyomására, a vállalat vezetője, Rupert Stadler az ingolstadti gyárban 7 ezer munkás előtt csütörtökön bejelentette: A jövőben a vállalat összes gyárában készülnek majd elektromos autók - tudatta a lap.Az Audi egy éve jelentette be, hogy 2018-ban kezdi meg az első elektromos autójának, a SUV-nak gyártását Németországban.Ezév májusban érkezett a hír Peter Kössler, az Audi Hungária Zrt. igazgatóságának elnökétől, hogy megkezdődik az elektromotorok és az új járműmodell, a Q3-as egyes elemeinek gyártása Győrben.Hubert Waltl mint az Audi igazgatótanácsának gyártásért és logisztikáért felelős tagja, még tavaly novemberben tudatta, hogy a magyarországi üzem elektromotorokat fog gyártani. Már azt akkor is hozzátette, hogy