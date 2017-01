Életet menthet a speciális, hordós szalagkorlát

Egy szalagkorlát célja alapvetően az, hogy megóvja az autósokat a szakadékba zuhanástól, kisodródástól, illetve az úthoz nem tartozó részekkel való érintkezéstől. A szalagkorlátnak azonban van komoly hátránya is: ha nagy sebességgel, rossz szögből hajtanak beléjük, az sok esetben nemhogy megvédi, hanem egyenesen megöli a közlekedőket.A dél-koreai ETI cég új fejlesztéséhez műanyag hordókat használnak. Korábban már kísérleteztek hordókkal, de azok fémből készültek, így nem eléggé veszélyes volt velük ütközni. A fémrudak közé telepített műanyag hordók viszont direkt azzal a céllal készültek, hogy megakadályozzák az járművel abban, hogy lehajtson az útról, mindemellett pedig se a járművek, se az utasok se szenvedjenek súlyos sérüléseket.Ahogy a videón is látható, ütközésnél a fémkorlátok ereje elnyeli a kinetikus energiát, a műanyag hengerek pedig elfordulnak a tengelyük körül - vagyis követik a jármű irányát, így elősegítve, hogy a kocsi ne pördüljön meg.A találmányról decemberben lehetett először olvasni, most szomorú aktualitást ad a hírnek a hétvégi,