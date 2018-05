z idén először rendezheti meg Magyarország Közép-Európa legnagyobb járműipari rendezvényét, a nemzetközi Autotech Future Expo&Show-t május 4-5-én, a Hungexpo vásárközpontban - közölték a szervezők az MTI-vel.A Bárdi Autó közleménye szerint a kiállításon 12 ország legnagyobb márkái és alkatrészgyártói több száz standon mutatják be fejlesztéseiket, az esemény első napja zártkörű szakmai nap, míg május 5-ike a nyílt nap.Az idei expón először lesznek jelen a nemzetközi kiállítók mellett a legnagyobb magyar alkatrészgyártók is. A szervezők kapcsolatépítő workshopokkal is készülnek, illetve megrendezik Magyarország első autós blogger és vlogger találkozóját is.Mint írták, az autóalkatrész-gyártásnak köszönhető a járműipar robbanásszerű fejlődése Magyarországon. A terület mára a teljes magyar ipari termelés közel egyötödét adja. Az országban 620 járműipari vállalkozás működik.A részletes programok a www.autotechfuture.hu oldalon olvashatóak.