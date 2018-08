Elrajtolt a 17. Nemzetközi Amerikai Autó Fesztivál Komáromban - fotók

Csillogó krómok, szemet gyönyörködtető formák, bivaly erős motorok és V8 szimfónia. Az amerikai autós sereg immáron 17. alkalommal vette be magát a Monostori erődbe. A 4 napig tartó hadgyakorlat során a cél a totális szabadság megélése. Fegyverük a lóerőktől duzzadó járművek, a gumifüst, a motordübörgés és a rock and roll.Az előőrs letáborozott, már a 0. napon több száz amerikai autó gördült be a Monostori erődbe, de a fesztivál még csak most kezdődik, várhatóan 1500 tengerentúli járgány csodálható majd meg. Szép számmal érkeztek lengyel, osztrák, cseh és szlovák csapatok, a veterán Chevrolet, Buick, Cadillac és Lincoln szépségek mellett pulzusemelő izomautók, főként Pontiac és Mustang verdákon legeltethetjük szemeinket.A fesztivál egyik különlegessége a bejáratnál kiállított veterán amerikai tűzoltóautó, amely Németországból érkezett Komáromba, hogy bepillantást nyerhessünk a 70-es évekbeli lánglovagok életébe.A díszszemle során nem szabad kihagyni a gumifüst versenyt, a Low Rider Show-t, de a Big Foot szörnyetegek is akcióba lendülnek a hétvégén. A két gigászi szörnyeteg mellett négylábú nehézsúlyú hadtest is érkezik, az élő Bika Rodeó Közép-Európa Bajnokság lélegzetelállító pillanatokat ígér.A kantinban finom étkek és italok fogyaszthatók, az egész napos benzingőzzel átitatott pörgést rockabilly és rock and roll bulikkal érdemes megkoronázni, pénteken Mystery Gang, szombaton Nagy Feró és a Beatrice koncertjén élhető át az amerikai életérzés a zene hullámhosszán.Tartson terepszemlét, irány Komárom, a Monostori erőd és a 17. Nemzetközi Amerikai Autó Fesztivál – 2018. augusztus 09-12!