Elrajtolt az új győri modell, az Audi RS 3 Limousine - nézze meg videón!

Elrajtolt Győrből az Audi RS 3 Limousine pénteken, amely az Audi első RS változatú kompakt limuzinja. Az új győri modellt, amelyből az első arakék színben gördült le a gyártósorról egy új-zélandi vásárló számára, a sportos 294 kW-os (400 lóerős) öthengeres TFSI erőforrás hajtja, amely szintén az Audi Hungariánál készül.„A sportosság nem csak modelljeinket, hanem az Audi Hungaria csapatát is jellemzi, hiszen mindössze fél éve kezdtük meg az Audi TT RS Coupé és Roadster sorozatgyártását, és máris rajtol a következő nagyszerű modellünk, az Audi RS 3 Limousine gyártása", mondta Peter Kössler, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke. „Köszönöm munkatársaink rugalmasságát és elkötelezettségét, amellyel jelentősen erősítik vállalatunk versenyképességét."Az Audi RS 3 Limousine, amely tavaly a párizsi autószalonon mutatkozott be, az Audi Hungariánál gyártott A3 Limousine és a teljes A3 modellcsalád legsportosabb változata. A kompakt RS modellek hagyományaihoz hűen, az RS 3 Limousine-ban is a legendás öthengeres TFSI motor gondoskodik a dinamikáról és a különleges vezetési élményről, amelyet az öthengeres erőforrás egyedi hangja is tovább fokoz.A vállalat továbbra is sportfokozatban marad, hiszen hamarosan egy újabb modellel, az Audi Q3-mal bővül a győri járműgyártás palettája. A vállalat már megkezdte az előkészületeket a kompakt SUV sorozatgyártására, egy 80.000 m2-es karosszériagyár építésével.