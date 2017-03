Év autója szavazás: győzött a Peugeot

Hónapok óta ismert, melyik hét autó jutott a döntőbe a 2017-es év autója szavazáson: az Alfa Romeo Giulia, a Citroën C3, a Mercedes-Benz E osztály, a Nissan Micra, a Peugeot 3008, a Toyota C-HR és a Volvo S90/V90 párosa.A verseny ezúttal is szoros volt, a zsűritagok a Peugeot 3008-at hozták ki győztesnek. A franciák autója 319 pontot kapott, míg második helyen az Alfa Romeo Giulia végzett 296 ponttal. A harmadik, kissé lemaradva a Mercedes E osztály lett. Tavaly egyébként az Opel Astra győzött, azelőtt meg a Volkswagen Passat.Mi is megkérdeztük olvasóinkat, hogyan döntenének, bő 24 óra alatt több mint 1100 szavazat érkezett. A delmagyar.hu portálon első helyre a Toyota, másodikra a Volvo modellpárosa került, míg a bronz az Alfának jutott. Még az eredményhirdetés előtt felhívtuk a három márkakereskedést, tippeljék meg olvasóink véleményét. Kovács Péter , a Toyotákat és a Lexusokat is forgalmazó Dorozsmai úti autóház első embere magabiztosan saját modelljüket, a Toyota C-HR-t tette olvasói szavazásunk első helyére, de eltalálta a második Volvót is. – Szerintema bronzérmes a Peugeot, de ebben már nem vagyok biztos – mondta, és ezzel dobogóra tette a végső győztest.Dávid Gergely, a Hovány-csoport Volvo-márkaigazgatója úgy gondolta, olvasóink szerint az S90/V90 páros lesz a év autója. – Második a C3, a harmadik az Alfa lehet a portál szavazásán – mondta, hozzátéve, az közel sem biztos, hogy a szakújságírók is így látják majd.

Telibe találta az olvasói dobogót Nagy Attila , a Pappas szegedi Fiat-értékesítője, azzal a kis hibával, hogy az érdekeltségükbe tartozó Alfát rakta az első helyre. – Nálam a Volvo lenne a második, a Toyota a harmadik, és tényleg hiszek abban, hogy a zsűrit is meggyőzi a Giulia – mondta. Azt már mi tesszük hozzá, hogy elegánsan nem erőszakolta be az első háromba a Mercedest. Pedig a csillagos márka végül oda került, így azután a Pappas-csoport két autója is ott van a dobogón.Laczi Jusztinát, a Peugeot C-Mobil értékesítési vezetőjét már az eredmény ismeretében hívtuk – csak a végén árultuk el a hírt –, de neki is meg kellett tippelnie az olvasói dobogót. Nála a 3008-ast a Mercedes, majd a Volvo követte, így ő volt az egyetlen, aki két autót is eltalált az első háromból.Eredetileg háromtucatnyi modell versengett a legjobbnak járó díjért, közülük első körben hetet választott ki a zsűri. Közöttük kellett elosztaniuk pontjaikat a 22 országból érkező tagoknak. Mindenkinek 25 pontja volt, de egyik modellnek sem adhattak 10-nél többet. Továbbá a győztesnek választott autónak legalább egy ponttal többet kellett adni, mint az utána következő másodiknak. Magyarországról két újságíró tagja a zsűrinek: Csikós Zsolt (Totalcar) és Gajdán Miklós (Autó Magazin, Vezess.hu).