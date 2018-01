Fel kell készülnie a Volkswagennek a 2020-ban érkező új technológiákra

A magyarországi Volkswagen márkakereskedéseknek a következő két év alatt jelentős fejlesztéseket kell végrehajtaniuk, hogy felkészüljenek a 2020-ban érkező új technológiákra - mondta Dalnoki Balázs, a Porsche Hungaria (PH) Volkswagen márkaigazgatója az MTI-nek.



Emlékeztetett arra, hogy a wolfsburgi székhelyű német gyártó a következő időszakban a zéró szennyezőanyag-kibocsátású autók felé fordul, 20 milliárd eurót fordít az elektromos meghajtású, illetve önvezető járművek és az ehhez szükséges infrastruktúra fejlesztésébe. 2020-ban érkezik meg Európa útjaira a VW ID modellcsaládja, amelynek tagjai már új filozófiájú, valódi elektromos platformrendszerre tervezett járművek lesznek, nem pedig benzines platformon készült, elektromossá alakított autók - mutatott rá.



A konszern célul tűzte ki, hogy 2025-re az évi 12-15 milliós értékesítés egynegyedét az elektromosautó-eladások tegyék ki.



Magyarországon jelenleg 30 Volkswagen márkakereskedés működik, 7 ponton lehet elektromos járművet venni, és 14 szerviz alkalmas ezek javítására. Dalnoki Balázs szerint 30-100 millió forintos fejlesztést kell végrehajtaniuk a márkakereskedéseknek ahhoz, hogy a konszern által meghatározott követelményeknek megfelelően alkalmassá váljanak az új technológiájú járművek értékesítésére és fogadására. Az infrastruktúra kiépítését, a szerelők és értékesítők képzését 2020 áprilisáig kell elvégezniük.



A Porsche Hungaria szakmai és - külön megállapodás alapján - akár anyagi támogatással is segíti majd a fejlesztés végrehajtását - mondta el a márkaigazgató. Jelezte: a következő hónapok során új szerződéses formában szabályozzák majd az együttműködést a kereskedelmi és szervizpartnerekkel.



Beszámolt arról is, hogy még az idén új oktatóközpont épül a PH budapesti Fáy utcai telephelyén, amely már alkalmas lesz az új technológiák oktatására.



Dalnoki Balázs úgy véli, az elektromos és egyéb környezetbarát technológiájú járművek ára két-három éven belül annyira közel kerülhet a hagyományos technológiájúakéhoz, hogy valódi választás elé állíthatják a vevőket. Ehhez hozzájárul az állami szerepvállalás is - mutatott rá, megjegyezve, hogy a jelenleg kifutó támogatás további sorsa még kétséges.



Rövid időn belül számítani lehet arra is, hogy javul az elektromos járművek hatótávolsága, és gyorsul az elektromos töltési sebesség, amely szintén befolyásolja a járművek iránti kereslet alakulását - tette hozzá.



A márkaigazgató a Datahouse adatait idézve kiemelte, hogy tavaly az elektromos autók magyarországi piaca megháromszorozódott: 2017-ben 749 tiszta elektromos hajtású új autó került forgalomba az előző évi 172 darab után. Emellett bővült a plug-in hibrid értékesítés, 231-ről 463 darabra. Dalnoki Balázs szerint a bővülés folytatódik, az elektromos járművek piaca az idén megduplázódhat.



Megjegyezte, hogy ebben aktívan közreműködnek az autómegosztó szolgáltatók, amelyek jelentősen támaszkodnak egyebek között a Volkswagen Up! elektromos változatára - ebből a modellből tavaly mintegy 240 darabot adott el a VW.



A magyarországi Volkswagen márkakereskedők 2017-ben 10 602 személyautót és kisteherjárművet értékesítettek, 10,8 százalékkal többet, mint az előző évben. Ezzel a márka piaci részesedése 7,8 százalék volt tavaly.



Dalnoki Balázs szerint a VW az idén képes lesz a szakértők által 7,4 százalékosra becsült összpiaci bővüléshez igazodó növekedésre.