Forgalomba állt az első önjáró busz Németországban

Az első önjáró városi buszt helyezte üzembe szerdán a német vasúttársaság Bad Birnbach alsó-bajorországi fürdővárosban.Az elektromos meghajtású minibusz egyelőre a belváros és a termálfürdő között ingázik, de jövőre érinti a vasútállomást is. A francia gyártmányú, hat ülő- és hat állóhelyes jármű használata ingyenes, a Deutsche Bahn (DB) főleg tapasztalatokat akar gyűjteni, mivel jövőre hasonló sofőr nélküli szolgáltatást akar indítani Hamburgban, majd más német nagyvárosokban is.

Az EasyMile francia startupcég által fejlesztett jármű 40 kilométeres óránkénti sebességre is képes, de a dél-németországi kisvárosban 15 kilométeres sebességgel közlekedik, 8 perc alatt teszi meg a 700 méteres távolságot a centrum és termálfürdő között. Alacsony sebességével nem akadályozza a forgalmat, mivel útvonalán amúgy is óránként 30 kilométer a megengedett legnagyobb sebesség.A vezető nélküli jármű lelassít, ha szenzorai akadályt érzékelnek az úton. Arra még nem képes, hogy önállóan is kikerüljön egy esetleg szabálytalanul parkoló autót, ezért a járművön tartózkodik egy szakember, aki adatokat is gyűjt a működésről.Az önjáró busz később kívánságra házhoz is megy az utasokért. A DB szerint az önjáró járművek főleg vidéken növelhetik a mobilitást, ott, ahol az emberek jobban rászorulnak az autóra.